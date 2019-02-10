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Vila Velha volta a ter operação contra bailes clandestinos

Pelo terceiro final de semana consecutivo, a Polícia Militar, Guarda Municipal e equipes de fiscalização da prefeitura fizeram rondas pelo município

Publicado em 

09 fev 2019 às 23:58

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 23:58

Fiscalização em Vila Velha Crédito:
Mais uma operação contra as festas clandestinas, mais conhecidas como "Baile do Mandela, foi realizada na madrugada deste sábado em Vila Velha. Pelo terceiro final de semana consecutivo, a Polícia Militar, Guarda Municipal e equipes de fiscalização da prefeitura fizeram rondas pelo município.
Um espaço para cerimonial, em Alecrim, que ia promover uma festa fechada, foi interditado, além de ser autuado e notificado pela fiscalização.
Um bar em Primeiro de Maio, na mesma rua onde era realizado do Baile do QG, também foi autuado pela fiscalização por causa da ausência de alvarás de funcionamento, sanitário e de habite-se, além de notificação para utilizar o som dentro das limites estabelecidos.
As equipes ainda percorreram os bairros de Sagrada Família, onde acontece o Baile do BV, em Cobi de Baixo, local do Baile do Cobi e em Ilha das flores, onde comumente é realizado o Baile do Ferrinho. Ainda percorreram Argolas e Santa Rita, no Baile do Bene. A operação acabou as 6h30. Ninguém foi detido e nem houve apreensões.
Participaram da operação 32 policiais militares em 8 viaturas, 4 da Força Tática e 4 da Cia. de Missões especiais e 3 viaturas e duas motos da Guarda Municipal com 16 agentes, além de fiscais de Posturas, Meio Ambiente, Vigilância sanitária e de Obras da Prefeitura de Vila Velha.

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