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Sem acordo

Vila Velha recolhe bicicletas compartilhadas de empresa não autorizada

Prefeitura alega que a empresa não pediu autorização para disponibilizar serviço de compartilhamento de bicicletas. Empresa foi multada em aproximadamente R$ 120 mil
Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

08 fev 2019 às 14:34

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 14:34

Bicicletas foram recolhidas e estão guardadas em um pátio da Prefeitura de Vila Velha Crédito: Eduardo Dias
A prefeitura de Vila Velha proibiu que uma empresa que presta serviços de compartilhamento de bicicletas começasse a atuar na cidade a partir desta sexta-feira (8). Alegando que a empresa não tem autorização para funcionar no município, uma equipe de fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) recolheu 130 bicicletas da empresa que estavam espalhadas em vários lugares da cidade.
Vila Velha recolhe bicicletas compartilhadas de empresa não autorizada
O coordenador de fiscalização de posturas de Vila Velha, Edmar Barbosa Júnior, afirmou que a empresa recebeu uma multa de R$ 930 por bicicleta - totalizando uma punição de aproximadamente R$ 120 mil. O coordenador da prefeitura afirma que a empresa não solicitou autorização para atuar na cidade.
"Vem uma empresa que a gente não sabe de onde é, simplesmente espalha 130 equipamentos pela via, sem dar uma satisfação aos órgãos competentes da prefeitura. Então, irão arcar com as consequências", disse o representante da prefeitura.
A empresa que teve as bicicletas recolhidas pela prefeitura de Vila Velha disponibiliza o mesmo serviço na cidade de Vitória, desde o início de fevereiro. Um dos diferencias desses serviço é que as bicicletas não precisam ser deixadas em um ponto fixo ou uma estação. Os usuários precisam fazer o cadastro em um aplicativo para fazer uso da veículo e pagam R$ 1 a cada 10 minutos de utilização. Uma reunião entre membros da prefeitura de Vila Velha e da empresa está prevista para acontecer nesta sexta-feira.
EMPRESA SURPREENDIDA
Procurada pela CBN Vitória, a empresa Yellow afirmou que o início da operação em Vila Velha aconteceu após entendimento com as autoridades municipais e embasada em ampla regulamentação federal que permite o exercício das atividades da empresa. A empresa também comunicou que foi surpreendida com a notícia da apreensão das bicicletas e que departamento jurídico da empresa aguarda a notificação formal das autoridades com o esclarecimento acerca da motivação da apreensão.

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