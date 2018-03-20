Vila Velha permite que motorista avance sinal vermelho de madrugada

Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, é um dos trechos que contemplam a mudança Crédito: Divulgação

Os motoristas de Vila Velha poderão avançar o sinal vermelho sem sofrer qualquer multa, principalmente entre às 23h e 5h, conforme orientação dada pela Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito do município, que vem sendo testada há três meses e entra em vigor a partir desta terça-feira (20).

Para atravessar o sinal vermelho, contudo, é necessário tomar devidos cuidados. Os condutores estão sendo orientados por agentes de trânsito a não ultrapassar a velocidade máxima de 30 quilômetros por hora.

"É algo que pensamos para trazer mais segurança aos motoristas. Afinal, sabemos que a violência urbana é grande e essa determinação é algo que viria para trazer certa tranquilidade. O condutor, ao se aproximar do semáforo, deve reduzir a velocidade e ir olhando para os lados para saber se tem pedestre na faixa. Caso não tenha e o motorista não venha se sentir seguro no local, ele pode seguir", comentou o secretário municipal de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior.

De acordo com a nova orientação, as multas não serão consideradas nem aplicadas ao veículo que ultrapassar o sinal vermelho, enquanto é monitorado, caso o condutor tenha tomado a atitude como uma forma de se livrar de um caso de perigo. Os motoristas também serão isentos de qualquer outro tipo de penalidade, geralmente atribuída a quem comete esse tipo de infração grave de trânsito.

Apesar da iniciativa, não é em todo o município de Vila Velha que a proposta é válida. A regra vale apenas para pontos determinados pela Secretaria de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito, que estão espalhados pelas avenidas Carlos Lindemberg, Hugo Musso, Jair de Andrade e Champagnat, todas fiscalizadas por câmeras de videomonitoramento da prefeitura.

"Todos os agentes estão orientados a avaliar cada situação de maneira subjetiva. Ele vai assistir as imagens para tentar checar se a ultrapassagem era válida ou não. Até por conta disso, pedimos que cada condutor tenha sensibilidade e saiba ultrapassar o sinal vermelho sem prejudicar outra pessoa."

MULTAS

Em apenas dois dias de fiscalização nas vias monitoradas por câmeras em Vila Velha, os agentes da Guarda Municipal fizeram 18 autuações, sendo oito na segunda-feira (19) e outras dez nesta terça-feira (20). Entre as infrações mais cometidas estão uso indevido de celular e falta de cinto de segurança, criança no banco dianteiro e carro estacionado irregularmente.