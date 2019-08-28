Vila Velha passa a exigir cartão na vacina na hora da matrícula

Bebê tomando vacina Crédito: Shutterstock

Com a intenção de melhorar o índice de vacinação no município, a prefeitura de Vila Velha publicou uma portaria no Diário Oficial nesta terça-feira (27) que obriga a apresentação do Cartão de Vacinação para matricular alunos nas escolas da rede municipal. A norma se aplica à educação infantil, ensino fundamental e modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A medida foi tomada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A ausência da apresentação da Declaração da Situação Vacinal e da cópia simples do Cartão de Vacinação não impedirá, no entanto, a matrícula ou rematrícula do aluno até 18 anos de idade. Mas seu representante legal deverá regularizar a situação no prazo máximo de 30 dias após o início do ano letivo.

Segundo a publicação, nos casos em que a matrícula ou rematrícula ocorrer após o início do ano letivo, a apresentação da Declaração da Situação Vacinal e cópia simples do Cartão de Vacinação deverá ocorrer no prazo máximo de 60 dias após a efetivação da situação do estudante, para que esta seja regulamentada.

Não houve nenhum caso em Vila Velha de rejeição à matrícula de crianças por conta de vacinação. A prefeitura informou que a maioria dos estudantes ou já estava com o Cartão de Vacinas regularizado ou, por recomendação da direção de cada escola, regularizou a situação dos alunos.

LEI ESTADUAL

A medida adotada por Vila Velha corrobora a norma publicada em novembro do ano passado no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) . A lei estabeleceu a obrigatoriedade da apresentação do Cartão de Vacinação para matrícula em escolas das redes pública e privada em todo o Espírito Santo, da educação infantil, ensino fundamental e médio.

De acordo com a Lei, a exigência da apresentação do Cartão de Vacinação no ato da matrícula também permitiu maior efetividade aos programas de vacinação, que se destinam a preservar o bem comum, sem criar empecilhos ao processo de matrícula, que é direito preservado também por Lei.

Cartão de Vacinação será obrigatório no ato de matrícula a partir do ano que vem. Crédito: Divulgação

VITÓRIA

Em Vitória , o requerimento do Cartão de Vacinação em dia para matrículas na rede pública de ensino é efetuado desde 2013. Segundo a prefeitura, não há casos de matrículas negadas, pois toda vez que é feita a publicação e divulgação de aberturas de matrículas, a apresentação do cartão é cobrada na lista dos documentos necessários para efetivação da matrícula.

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) exige o Cartão de Vacinação para efetuar a matrícula nas redes públicas de ensino. Porém, não há impedimento para matricular a criança caso o documento não seja apresentado, uma vez que a matrícula é obrigatória a partir dos 4 anos.

Ainda de acordo com a nota, a Seme está em fase de planejamento de ações para um levantamento da situação de vacina dos alunos. O objetivo é criar estratégias de atualização da carteirinha junto a Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

SERRA

A prefeitura da Serra alegou que solicita, no ato da matrícula, o Cartão de Vacinação do estudante, junto com os demais documentos, desde 2018. No entanto, a falta de vacinas no cartão da criança não pode criar qualquer empecilho ao processo de matrícula, visto que este direito é preservado por Lei.

A Secretaria de Educação da Serra, no entanto, faz ações nas escolas para orientar famílias e estudantes sobre a importância da vacinação e os cuidados com a saúde. Além disso, promove vacinação nas escolas, em parceria com a Secretaria de Saúde.