Vila Velha oferece rodoviária para Transcol operar em Itaparica

Terminal de Itaparica em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira

A partir do pedido de ajuda de um morador da cidade, a Prefeitura de Vila Velha ofereceu a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol.

A solicitação foi feita pelo morador Washington Camilo, do bairro Ponta da Fruta, de acordo com informações da prefeitura, durante a Assembleia Popular desta segunda-feira (23). A partir do pedido, o prefeito Max Filho propôs oferecer a rodoviária municipal para manter a operação do Transcol em Itaparica.

Autorizo o nosso secretário de Governo, o Saturnino, a convidar o presidente da Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito) a participar da assembleia popular e discutir o assunto com a comunidade de Vila Velha. Autorizo também o secretário de Defesa Social e Trânsito a oferecer a nossa rodoviária para emprestar ao Transcol, neste período, e construir uma alternativa para a população, ressaltou Max.

REUNIÃO

Nesta terça-feira (24), o secretario de Defesa Social e Trânsito da cidade, o coronel Oberacy Emmerich, se reuniu com representantes da Ceturb para oferecer o local. A resposta da companhia deve sair nesta tarde, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.