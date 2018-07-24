Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vila Velha oferece rodoviária para Transcol operar em Itaparica
Vila Velha

Vila Velha oferece rodoviária para Transcol operar em Itaparica

Local fica ao lado do Terminal de Itaparica, que foi interditado por estar com a estrutura comprometida

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 15:35
Terminal de Itaparica em julho de 2018 Crédito: Fernando Madeira
A partir do pedido de ajuda de um morador da cidade, a Prefeitura de Vila Velha ofereceu a rodoviária do município, que fica ao lado do Terminal de Itaparica, para a operação dos ônibus do Sistema Transcol.
A solicitação foi feita pelo morador Washington Camilo, do bairro Ponta da Fruta, de acordo com informações da prefeitura, durante a Assembleia Popular desta segunda-feira (23). A partir do pedido, o prefeito Max Filho propôs oferecer a rodoviária municipal para manter a operação do Transcol em Itaparica.
Autorizo o nosso secretário de Governo, o Saturnino, a convidar o presidente da Ceturb (Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito) a participar da assembleia popular e discutir o assunto com a comunidade de Vila Velha. Autorizo também o secretário de Defesa Social e Trânsito a oferecer a nossa rodoviária para emprestar ao Transcol, neste período, e construir uma alternativa para a população, ressaltou Max.
REUNIÃO
Nesta terça-feira (24), o secretario de Defesa Social e Trânsito da cidade, o coronel Oberacy Emmerich, se reuniu com representantes da Ceturb para oferecer o local. A resposta da companhia deve sair nesta tarde, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura.
Ainda de acordo com informações da prefeitura, a rodoviária iria funcionar normalmente nesse período, pois a quantidade de ônibus não é tão grande como a de Vitória. E, mesmo que não dê para atender todas as linhas que passam pelo terminal, a intenção da prefeitura é diminuir os transtornos para os moradores da região.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados