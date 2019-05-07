- Vila Velha, demolição de todos os quiosques para novas obras

Perspectiva de como devem ser os novos quiosques de Itaparica Crédito: Divulgação

Os 46 quiosques de Vila Velha, ao longo da orla entre Itapoã e Coqueiral de Itaparica, serão demolidos para dar lugar a 20 novas unidades. A demolição não será de uma vez só, ocorrerá de forma gradativa, a partir de 1º novembro. O término das obras está previsto para 2020.

As unidades novas contarão com aproximadamente 130m², cozinha equipada, área de atendimento, vestiário, banheiros, espaço para disposição de mesas e depósito, bem como com um painel feito por artistas capixabas. A obra será concretizada por investidores da iniciativa privada, sendo que a fiscalização do cumprimento dos prazos caberá à Prefeitura de Vila Velha. Além disso, a escolha dos comerciantes e quiosqueiros será feita mediante concorrência pública, por meio de edital a ser publicado no próximo ano.

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O custo estimado do novos quiosques será de R$ 11 milhões, já incluindo a demolição de quiosques existentes. No entanto, de acordo com o secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, o município busca um acordo judicial para minimizar o impacto social promovendo a requalificação dos quiosques em vez da destruição das unidades.

A ideia, conforme a autoridade, é possibilitar ampla visão para a praia e para o mar, em especial nas ruas de acesso à praia, deixando o visual mais harmônico e ampliando a qualidade de vida dos moradores.

CONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura de Vila Velha promove, a partir desta terça-feira (7), uma consulta pública no portal institucional para que a população possa interagir e opinar sobre o modelo de concessão dos quiosques. A duração da consulta será de quinze dias.