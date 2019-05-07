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Prefeitura de Vila Velha

Vila Velha: demolição de todos os quiosques para novas obras

Os 46 quiosques entre Itapoã e Coqueiral de Itaparica serão demolidos para que 20 novas unidades padronizadas sejam construídas ao longo da orla
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 mai 2019 às 18:22

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 18:22

Perspectiva de como devem ser os novos quiosques de Itaparica Crédito: Divulgação
Os 46 quiosques de Vila Velha, ao longo da orla entre Itapoã e Coqueiral de Itaparica, serão demolidos para dar lugar a 20 novas unidades. A demolição não será de uma vez só, ocorrerá de forma gradativa, a partir de 1º novembro. O término das obras está previsto para 2020.
As unidades novas contarão com aproximadamente 130m², cozinha equipada, área de atendimento, vestiário, banheiros, espaço para disposição de mesas e depósito, bem como com um painel feito por artistas capixabas. A obra será concretizada por investidores da iniciativa privada, sendo que a fiscalização do cumprimento dos prazos caberá à Prefeitura de Vila Velha. Além disso, a escolha dos comerciantes e quiosqueiros será feita mediante concorrência pública, por meio de edital a ser publicado no próximo ano.
- Vila Velha, demolição de todos os quiosques para novas obras
> Prefeitura de Vitória quer atrair interessados para quiosques da Curva da Jurema
O custo estimado do novos quiosques será de R$ 11 milhões, já incluindo a demolição de quiosques existentes. No entanto, de acordo com o secretário municipal de Administração de Vila Velha, Rafael Gumiero, o município busca um acordo judicial para minimizar o impacto social promovendo a requalificação dos quiosques em vez da destruição das unidades. 
A ideia, conforme a autoridade, é possibilitar ampla visão para a praia e para o mar, em especial nas ruas de acesso à praia, deixando o visual mais harmônico e ampliando a qualidade de vida dos moradores.
CONSULTA PÚBLICA
A Prefeitura de Vila Velha promove, a partir desta terça-feira (7), uma consulta pública no portal institucional para que a população possa interagir e opinar sobre o modelo de concessão dos quiosques. A duração da consulta será de quinze dias. 
A empresa eleita para a obra receberá, em contrapartida, por período determinado, o direito a explorar com exclusividade o comércio das bebidas na orla, tanto alcoólicas quanto refrigerantes e sucos, por exemplo. De acordo com Gumiero, o resultado da concessão beneficiará quem oferecer o menor prazo de exploração, sem perder de vista o atendimento ao projeto arquitetônico previsto.
> Quiosques em Vitória devem ser administrador por uma empresa?

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