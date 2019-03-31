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contaminação investigada

Vila Velha dá ordem para desmontar cervejaria nos fundos de creche

Cervejaria interditada funcionava nos fundos da creche, onde 10 crianças e 4 funcionários apresentaram sintomas de infecção

Publicado em 31 de Março de 2019 às 14:55

Eduardo Dias

Eduardo Dias

Publicado em 

31 mar 2019 às 14:55
Cervejaria artesanal funcionava nos fundos da creche onde as crianças passaram mal na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Divulgação
A prefeitura de Vila Velha determinou que os donos da creche particular investigada após diversos casos de infecção intestinal desmontem toda a estrutura de uma cervejaria artesanal que funcionava nos fundos do prédio. De acordo com a subsecretária de Assistência à Saúde da cidade, Stella Dias, a existência de uma cervejaria no espaço era irregular. Segundo ela, a ordem para o desmonte foi dada na sexta-feira (29) e a prefeitura irá conferir, nesta segunda-feira (1), se os equipamentos foram retirados do local.
> Surto em creche: fotos mostram cervejaria onde foi encontrada bactéria
Nesse espaço foi encontrada uma bactéria que tem capacidade de provocar sintomas semelhantes aos apresentados por alunos e funcionários que passaram mal de diarreia. O local para produção de cerveja artesanal tem acesso separado apenas por um portão, e pertencia aos donos da creche.
Embora tenha sido constatado que a produção é para consumo próprio, a prefeitura afirmou que não havia autorização para esta atividade no local. A subsecretária de Assistência à Saúde também afirmou que o município aguarda outros resultados de amostras de água coletadas na cervejaria e também em chafariz que funcionava no pátio da escola.
Vila Velha dá ordem para desmontar cevejaria nos fundos de creche
“A cervejaria não poderia funcionar naquele local. Na sexta-feira (29) mesmo foi dada a determinação para que tudo fosse desmontado e retirado de lá. Já apresentamos os resultados de alguns exames, mas ainda faltam outros resultados. Em alguns casos, é preciso esperar por até cinco dias para que a bactéria existente na água seja identificada com precisão”, explicou Stella Dias.
> Criança internada após surto em creche tem alta da UTI
O reservatório de um chafariz também é alvo da investigação da prefeitura. O brinquedo fica no pátio da creche e era usado para recreação das crianças. Laudos apontaram que a água usada no chafariz estava impura: foram apontadas mais de 200 colônias de coliformes totais em amostra de 100 mililitros.
A água usada no chafariz não é corrente. Ela circula e fica armazenada em uma espécie de cisterna ou reservatório. Segundo a Vigilância Sanitária Municipal, o ideal é que a água fosse corrente. Diante dos laudos dos dois espaços - cervejaria e chafariz - a creche foi interditada pela prefeitura.
Creche interditada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Reprodução
INFECÇÕES EM 10 CRIANÇAS E 4 ADULTOS
Os casos de gastroenterite em alunos e funcionários da creche começaram no dia 15 de março e a prefeitura da Vila Velha afirma que foi notificada sobre o problema no dia 22. Entre as 14 pessoas que tiveram sintomas da infecção, foram 10 crianças e 4 adultos. O menino Theo Cipriano, de 2 anos, era um dos alunos em estado mais grave e morreu na última quarta-feira.
> "Não acho que tem culpado", diz mãe de menino morto após surto em creche
Outros cinco alunos da creche continuam internados ainda neste domingo (31): dois em Vila Velha, dois em Vitória e uma na Serra. A menina internada na Serra está em estado grave, porque os rins não estão com o funcionamento adequado e ela precisa realizar hemodiálise. As famílias não autorizam a divulgação do estado de saúde das crianças internadas em Vitória e Vila Velha.

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