Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Vigilância sanitária interdita supermercado em Itacibá, Cariacica
Cariacica

Vigilância sanitária interdita supermercado em Itacibá, Cariacica

Vistoria constatou diversas irregularidades na limpeza do local e na conservação dos alimentos; estabelecimento permanecerá fechado até regularização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 15:25

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 15:25

Vigilância sanitária fecha supermercado Casagrande em Itacibá Crédito: Internauta
Uma equipe da vigilância sanitária interditou, nesta terça-feira (10), o supermercado da rede Casagrande que fica localizado em Itacibá, Cariacica.
De acordo os agentes, foram constatadas irregularidades nas instalações, equipamentos e funcionamento do estabelecimento. Foram encontrados no supermercado, segundo a Vigilância Sanitária de Cariacica,  vestígios de pragas, como ratos e baratas.  "A manipulação, o armazenamento e a conservação dos alimentos estavam em condições inadequadas e insalubres, apresentando risco iminente para saúde da população", disse a Vigilância Sanitária, em nota enviada para A Gazeta.
O órgão notificou e solicitou adequações das irregularidades, como limpeza e organização de forma geral, reparo e manutenção das telas milimétricas que protegem as aberturas para área externa, reparo nas câmaras refrigeradas, ilhas e balcões expositores, desinsetização e desratização em todo estabelecimento.
Vigilância sanitária fecha supermercado Casagrande em Itacibá Crédito: Internauta
O supermercado permanecerá interditado aguardando regularização junto à Vigilância Sanitária após cumprir as solicitações realizadas nas notificações. O estabelecimento foi autuado em R$ 1,6 mil.
O diretor de marketing da rede Casagrande, Eduardo Casagrande, disse, em contato com a reportagem, que a empresa ainda está tentando entender o que motivou "uma ação tão drástica da vigilância" e que "estuda o caso com muito empenho". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados