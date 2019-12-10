Vigilância sanitária interdita supermercado em Itacibá, Cariacica

Vigilância sanitária fecha supermercado Casagrande em Itacibá Crédito: Internauta

Uma equipe da vigilância sanitária interditou, nesta terça-feira (10), o supermercado da rede Casagrande que fica localizado em Itacibá , Cariacica.

De acordo os agentes, foram constatadas irregularidades nas instalações, equipamentos e funcionamento do estabelecimento. Foram encontrados no supermercado, segundo a Vigilância Sanitária de Cariacica, vestígios de pragas, como ratos e baratas. "A manipulação, o armazenamento e a conservação dos alimentos estavam em condições inadequadas e insalubres, apresentando risco iminente para saúde da população", disse a Vigilância Sanitária, em nota enviada para A Gazeta.

O órgão notificou e solicitou adequações das irregularidades, como limpeza e organização de forma geral, reparo e manutenção das telas milimétricas que protegem as aberturas para área externa, reparo nas câmaras refrigeradas, ilhas e balcões expositores, desinsetização e desratização em todo estabelecimento.

Vigilância sanitária fecha supermercado Casagrande em Itacibá Crédito: Internauta

O supermercado permanecerá interditado aguardando regularização junto à Vigilância Sanitária após cumprir as solicitações realizadas nas notificações. O estabelecimento foi autuado em R$ 1,6 mil.