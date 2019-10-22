Crimes Brutais - Isabela Cassani
Vídeo: o caminho de Isabela Cassani  antes de ser assassinada

A polícia conseguiu ter certeza apenas de que a estudante andou  a pé do Clube Álvares Cabral até um ponto de ônibus

Publicado em 22/10/2019 às 08h39
Atualizado em 22/10/2019 às 09h45

Nos 20 anos de apurações da polícia sobre a morte da estudante Isabela Cassani, somente nos últimos quatro anos, com a chegada de um novo delegado na investigação, verificou-se uma falha: não há registro de que se tenha realizado o último trajeto feito pela menina durante antes do desaparecimento dela no dia do crime.   A adolescente de 15 anos foi estuprada, agredida e morta na noite do dia 24 de outubro de 1999 e o corpo dela encontrado boiando na Baía de Vitória no dia seguinte. Ela havia saído de Jardim da Penha, Vitória, onde morava com a família, e seguiu para o Centro.

Porém, Isabela não chegou ao destino.  Uma testemunha procurou a polícia no dia seguinte, após a morte da estudante estampar as páginas dos jornais. Funcionário de uma empresa da região de Ilha de Santa Maria, ele contou que viu Isabela no ponto de ônibus na Avenida Beira-Mar, logo depois do posto de combustível onde imagens registraram ela pedindo informações.

De Jardim da Penha até ao ponto de ônibus foi o trecho que a polícia refez em 2019. Do mesmo modo, a nossa equipe de reportagem também percorreu esse trajeto, unindo as informações que tinha em reportagens da época com as repassadas pela polícia. 

