Vídeo: o caminho de Isabela Cassani  antes de ser assassinada

Nos 20 anos de apurações da polícia sobre a morte da estudante Isabela Cassani, somente nos últimos quatro anos, com a chegada de um novo delegado na investigação, verificou-se uma falha: não há registro de que se tenha realizado o último trajeto feito pela menina durante antes do desaparecimento dela no dia do crime. A adolescente de 15 anos foi estuprada, agredida e morta na noite do dia 24 de outubro de 1999 e o corpo dela encontrado boiando na Baía de Vitória no dia seguinte. Ela havia saído de Jardim da Penha, Vitória, onde morava com a família, e seguiu para o Centro.