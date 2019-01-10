Home
Vídeo mostra preguiça sendo resgatada em estacionamento de Pedra Azul

O biólogo e empresário Ricardo Luis da Costa foi quem retirou o animal de debaixo de um carro estacionado. Ele acredita que ela tenha tentado se esconder do sol forte