Vídeo mostra manobra de porta-helicópteros da Marinha em Vitória

Rebocadores fazendo manobra de porta-helicópteros da Marinha do Brasil Crédito: Hulen Amorim

Porto de Praia Mole, no complexo portuário de Tubarão, em Vitória, por volta das 8h30 desta sexta-feira (10). O comandante de um rebocador registrou o momento em que fazia uma manobra de atracação de um porta-helicópteros da Marinha do Brasil node, no complexo portuário de, em, por volta das 8h30 desta sexta-feira (10).

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A manobra contou com o apoio de quatro rebocadores. De acordo com Hulen Amorim, esta embarcação é exclusivamente para transportar helicópteros. "Existem porta-aviões, que servem para pousos e decolagens de aeronaves, mas essa é exclusivamente para helicópteros", detalhou.

De acordo com ele, esta é a embarcação mais importante e nova de uma frota moderna da Marinha do Brasil. "O prático comentou com a gente no rádio durante a manobra", disse o comandante.

CARACTERÍSTICAS

Marinha no Youtube, o Atlântico A140 tem 203,43 metros de comprimento e capacidade para transportar até 18 helicópteros. O navio ainda tem capacidade para operar simultaneamente até sete aeronaves em seu convés de voo. De acordo com vídeo publicado pelano, o Atlântico A140 tem 203,43 metros de comprimento e capacidade para transportar até 18 helicópteros. O navio ainda tem capacidade para operar simultaneamente até sete aeronaves em seu convés de voo.

O porão de carga tem capacidade para 40 veículos e possui quatro lanchas de desembarque anfíbio. Na Marinha, ele será empregado em operações aéreas com helicópteros, operações anfíbias com tropas de Fuzileiros Navais e missões de Controle de Área Marítima além de conduzir atividades de apoio logístico, de caráter humanitário, auxílio a desastres naturais e apoio a operações de manutenção da paz.

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