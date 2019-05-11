Vídeo mostra manobra de porta-helicópteros da Marinha em Vitória

O comandante de um rebocador registrou o momento em que fazia uma manobra de atracação de um porta-helicópteros da Marinha do Brasil no Porto de Praia Mole, no complexo portuário de Tubarão, em Vitória, por volta das 8h30 desta sexta-feira (10).
VEJA VÍDEO
A manobra contou com o apoio de quatro rebocadores. De acordo com Hulen Amorim, esta embarcação é exclusivamente para transportar helicópteros. "Existem porta-aviões, que servem para pousos e decolagens de aeronaves, mas essa é exclusivamente para helicópteros", detalhou.
De acordo com ele, esta é a embarcação mais importante e nova de uma frota moderna da Marinha do Brasil. "O prático comentou com a gente no rádio durante a manobra", disse o comandante.
CARACTERÍSTICAS
O porão de carga tem capacidade para 40 veículos e possui quatro lanchas de desembarque anfíbio. Na Marinha, ele será empregado em operações aéreas com helicópteros, operações anfíbias com tropas de Fuzileiros Navais e missões de Controle de Área Marítima além de conduzir atividades de apoio logístico, de caráter humanitário, auxílio a desastres naturais e apoio a operações de manutenção da paz.
VEJA FOTOS
VEJA VÍDEO