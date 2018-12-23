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Flagra

Vídeo mostra exato momento de explosão no Centro de Domingos Martins

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, por volta das 13 horas. Ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2018 às 13:02

Publicado em 23 de Dezembro de 2018 às 13:02

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento da explosão de uma botija de gás de um trailer de lanches no Centro de Domingos Martins, na região Serrana do Estado. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, por volta das 13 horas. Ninguém ficou ferido.
Populares e até um time de futebol ajudaram a apagar as chamas no primeiro momento. O Corpo de Bombeiros de Marechal Floriano foi acionado e uma equipe esteve no local. Dois veículos que estavam estacionados ao lado do trailer foram atingidos.

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