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Marechal Floriano

Vídeo mostra detonação de rochas na BR 262

A obra é parte do projeto de duplicação da rodovia de Viana até o trecho de Victor Hugo, em Marechal Floriano

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 12:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 12:38
Vídeo mostra detonação de rochas na BR 262 Crédito: DNIT/Vibes Company
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou um vídeo (veja abaixo) que mostra a detonação de rochas na BR 262, em Marechal Floriano, que aconteceu nesta quinta-feira (14). A obra é parte do projeto de duplicação da rodovia de Viana até o trecho de Victor Hugo, em Marechal Floriano.
De acordo com o Dnit, a BR 262 ainda irá passar por mais 13 interdições para detonações até julho. As interdições devem acontecer sempre entre 11h30 e 14 horas, entre os quilômetros 49 e 58.
PRÓXIMAS INTERDIÇÕES
- Junho: dias 19, 21, 26, 28;
- Julho: dias 3, 5, 11, 13, 17, 19, 24, 26 e 31.
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