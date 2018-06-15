Vídeo mostra detonação de rochas na BR 262

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou um vídeo (veja abaixo) que mostra a detonação de rochas na BR 262, em Marechal Floriano, que aconteceu nesta quinta-feira (14). A obra é parte do projeto de duplicação da rodovia de Viana até o trecho de Victor Hugo, em Marechal Floriano.
De acordo com o Dnit, a BR 262 ainda irá passar por mais 13 interdições para detonações até julho. As interdições devem acontecer sempre entre 11h30 e 14 horas, entre os quilômetros 49 e 58.
PRÓXIMAS INTERDIÇÕES
- Junho: dias 19, 21, 26, 28;
- Julho: dias 3, 5, 11, 13, 17, 19, 24, 26 e 31.
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