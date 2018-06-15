Vídeo mostra detonação de rochas na BR 262

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) divulgou um vídeo (veja abaixo) que mostra a detonação de rochas na BR 262, em Marechal Floriano, que aconteceu nesta quinta-feira (14). A obra é parte do projeto de duplicação da rodovia de Viana até o trecho de Victor Hugo, em Marechal Floriano.