Home
>
Grande Vitória
>
Vídeo mostra acusados deixando boate antes de racha na Terceira Ponte

Vídeo mostra acusados deixando boate antes de racha na Terceira Ponte

Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que Ivomar e Oswaldo entraram e saíram da boate, que fica em Vila Velha; veja vídeos