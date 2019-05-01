Home
>
Grande Vitória
>
Vídeo: Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES

Vídeo: Mãe reencontra filho que havia sido raptado pelo pai no ES

Patrícia Paula Bull viajou nesta quarta-feira (1º) de manhã até São Paulo para reencontrar o filho Ravi Pietro de Carvalho Bull, de apenas 10 meses