Viatura policial invade ponto de ônibus e deixa feridos em Vitória

Viatura invade ponto de ônibus e deixa feridos em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar invadiu um ponto de ônibus e atropelou duas mulheres na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na entrada do bairro Jesus de Nazaré, em Vitória, na tarde desta terça-feira (17). Tudo aconteceu durante uma perseguição a criminosos que estavam armados. Ninguém foi preso. Uma viatura dainvadiu um ponto de ônibus e atropelou duas mulheres na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na entrada do bairro Jesus de Nazaré, em, na tarde desta terça-feira (17). Tudo aconteceu durante uma perseguição a criminosos que estavam armados. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais foram acionados para checar uma denúncia de que criminosos estavam exibindo armas no bairro Jesus de Nazaré. Ao chegarem ao bairro, eles viram os bandidos. Parte dos policiais desceu da viatura e iniciou uma perseguição a pé, enquanto outros, permaneceram dentro do carro.

Os criminosos correram na direção da avenida. Um policial a pé correu atrás dele e, ao chegar na pista que vai em direção ao Centro da Cidade, entrou na frente de um Ônix preto, fazendo sinal para a motorista parar. O carro freou bruscamente e parou, mas logo atrás, a viatura da PM também saiu do bairro em direção ao Centro e não conseguiu frear, colidindo na traseira do ônix e invadindo o ponto de ônibus.

Logo atrás, segundo informações da PM, um ônibus do sistema Transcol também não conseguiu frear e bateu na traseira da viatura.

Acionada pela reportagem, a GVBus enviou nota sobre o acidente. Veja na íntegra: "A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente informou que está acompanhando o caso e que vai colaborar com as investigações da polícia sobre as causas do acidente. As primeiras informações passadas pelo motorista é de que a viatura fez uma ultrapassagem e ele não teve tempo de parar. O coletivo então acabou atingindo um veículo de passeio e a viatura, que perdeu o controle e invadiu o ponto de ônibus".

"TIVE DE FREAR EM CIMA DO POLICIAL", CONTA MOTORISTA

A motorista do Ônix, Letícia Guimarães, conta que foi surpreendida por um policial a pé que parou na frente do seu carro em movimento. "Freei em cima dele, com medo até de atropelar o policial. Quando freei o carro nem consegui ver nada, só percebi que a viatura já estava em cima do ponto de ônibus. Acho que tanto a viatura quanto o ônibus bateram no meu carro. A viatura passou entre meu carro e o ônibus, então o ônibus bateu na polícia, a polícia bateu no meu carro e atingiu o ponto. As pessoas ficaram bastante machucadas. A viatura veio com tudo ali de Jesus de Nazareth". Veja o vídeo:

Corpo de Bombeiros foram acionadas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ambulâncias do Samu e doforam acionadas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Uma das vítimas, Rosemere Pereira Rocha, de 34 anos, que trabalha próximo ao local do acidente, estava esperando um ônibus quando foi atingida. Segundo o marido dela, Gabriel Félix de Almeida, de 30 anos, a esposa teve uma fratura exposta na perna e vai passar por uma cirurgia. Ele afirmou que hoje era o primeiro dia de trabalho dela, após o término das férias.

PERSEGUIÇÃO

Segundo o diretor do Ciodes, Coronel Mutz, os policiais estavam realizando um patrulhamento preventivo no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. Eles receberam a informação que suspeitos armados estariam andando pela região. Durante a perseguição, foram apreendidos uma pistola 9 mm e 11 cartuchos de munição. Ninguém foi detido.