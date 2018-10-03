Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Veterinário mata cunhado por causa de disputa de terra em Santa Maria
Após várias brigas

Veterinário mata cunhado por causa de disputa de terra em Santa Maria

Segundo a Polícia Militar, a disputa de terras na família não é nova e várias ocorrências de ameaças já foram registradas na delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 17:07

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 17:07

O médico veterinário José Robilso Cândido é acusado de matar o cunhado, Darly Stuhr. Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03) Crédito: Montagem | Gazeta Online
Um veterinário matou o cunhado em Santa Maria de Jetibá em uma briga por causa de disputa de terras. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03). Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, José Robilso Cândido efetuou vários disparos contra o agricultor Darly Stuhr, que morreu no local. As idades dos dois cunhados não foi informada. 
> Empresária atingida com vergalhão teve joias furtadas em casa após morte
Segundo a Polícia Militar, a disputa de terras na família não é nova e várias ocorrências de ameaças já foram registradas na delegacia. José Robilso é casado com a irmã de Darly. Após um terceiro irmão da família morrer há três anos, o veterinário briga com o cunhado para saber de quem será a parte da herança quando os sogros - ainda vivos e de idade - não estiverem mais vivos.
A fazenda fica na região de São Luís, na estrada para o Horto Municipal, em Santa Maria, onde há produção de café, pepinos e peixes. Depois de várias discussões, José Robilso teria chegado armado e disparou contra Darly na região onde ficam as terras.
> Pai suspeito de agredir recém-nascido tem prisão preventiva decretada
Logo depois do assassinato, o veterinário fugiu e até agora não foi encontrado pela Polícia Militar - que continua fazendo as buscas. O crime aconteceu por volta de 10 horas e a ocorrência ainda está andamento, já que a perícia ainda estava a caminho do local por volta das 14 horas.
Veterinário mata cunhado por causa de disputa de terras em Santa Maria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira
Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados