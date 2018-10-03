Veterinário mata cunhado por causa de disputa de terra em Santa Maria

O médico veterinário José Robilso Cândido é acusado de matar o cunhado, Darly Stuhr. Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03) Crédito: Montagem | Gazeta Online

Um veterinário matou o cunhado em Santa Maria de Jetibá em uma briga por causa de disputa de terras. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (03). Segundo informações de policiais militares que atenderam a ocorrência, José Robilso Cândido efetuou vários disparos contra o agricultor Darly Stuhr, que morreu no local. As idades dos dois cunhados não foi informada.

Segundo a Polícia Militar, a disputa de terras na família não é nova e várias ocorrências de ameaças já foram registradas na delegacia. José Robilso é casado com a irmã de Darly. Após um terceiro irmão da família morrer há três anos, o veterinário briga com o cunhado para saber de quem será a parte da herança quando os sogros - ainda vivos e de idade - não estiverem mais vivos.

A fazenda fica na região de São Luís, na estrada para o Horto Municipal, em Santa Maria, onde há produção de café, pepinos e peixes. Depois de várias discussões, José Robilso teria chegado armado e disparou contra Darly na região onde ficam as terras.

Logo depois do assassinato, o veterinário fugiu e até agora não foi encontrado pela Polícia Militar - que continua fazendo as buscas. O crime aconteceu por volta de 10 horas e a ocorrência ainda está andamento, já que a perícia ainda estava a caminho do local por volta das 14 horas.