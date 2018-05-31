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Deu nó

Véspera de feriadão e trânsito dá nó em Vitória

Já às 17h40, os dois sentidos da Avenida Desembargador Santos Neves estavam engarrafados

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 21:22
Congestionamento nas principais avenidas de Vitória nesta quarta-feira (30) Crédito: Reprodução/Google Maps
Véspera de feriado e trânsito congestionado. Essa é a situação das principais avenidas da Capital. Já às 17h40, a Central de Trânsito do Gazeta Online registrava intensos pontos de retenção na Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica; Maruípe, sentido Serra; Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro; Dante Michelini, sentido Praia do Canto; Reta da Penha, sentido Centro; e os dois sentidos da Vitória, Cezar Hilal, Desembargador dos Santos Neves, Saturnino de Brito e Américo Buaiz.
Segundo a Guarda Municipal, não houve registros de acidentes para justificar os engarrafamentos, somente a véspera de feriado e o fluxo intenso de veículos no horário de pico.
> Acompanhe ao vivo o trânsito na Grande Vitória

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