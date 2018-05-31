Véspera de feriadão e trânsito dá nó em Vitória

Véspera de feriado e trânsito congestionado. Essa é a situação das principais avenidas da Capital. Já às 17h40, a Central de Trânsito do Gazeta Online registrava intensos pontos de retenção na Jerônimo Monteiro, sentido Cariacica; Maruípe, sentido Serra; Nossa Senhora dos Navegantes, sentido Centro; Dante Michelini, sentido Praia do Canto; Reta da Penha, sentido Centro; e os dois sentidos da Vitória, Cezar Hilal, Desembargador dos Santos Neves, Saturnino de Brito e Américo Buaiz.
Segundo a Guarda Municipal, não houve registros de acidentes para justificar os engarrafamentos, somente a véspera de feriado e o fluxo intenso de veículos no horário de pico.