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Em primeiro turno

Vereadores aprovam aumento de salário de professores em Vitória

Em duas semanas, nova votação precisa ser realizada para que proposta de emenda à legislação possa entrar em vigor no próximo ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 23:55

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 23:55

Salário de professores da rede municipal pode passar de R$ 3,8 mil se projeto for adiante Crédito: Flávio Almeida /PMV
projeto de emenda à lei municipal que visa aumentar o piso salarial dos professores da rede de ensino de Vitória foi aprovado no primeiro turno de votação da Câmara Municipal, nesta terça-feira (19). Agora, o projeto voltará à pauta de votação dos vereadores em duas semanas, no dia 3 de dezembro. 
A proposta de emenda prevê que o valor do salário dos educadores da rede municipal de Vitória seja 50% superior ao  piso nacional de professores, que atualmente é de cerca de R$ 2.557,00 por 40 horas semanais. Um professor da Capital hoje recebe cerca de R$ 3,3 mil e, com a aprovação do projeto em dois turnos, passa para R$ 3.835,50. 

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Para seguir ao segundo turno, o projeto precisava de pelo menos 10 votos dos 15 vereadores da Casa. A proposta, do vereador Roberto Martins, foi aprovada por unanimidade diante de uma plateia formada por muitos professores  que acompanhava a sessão. No segundo turno, o número mínimo de votos é o mesmo. 
 "Não existe cidade educadora com professores mal remunerados. A qualidade na Educação tem início, meio e fim nos profissionais que estão todos os dias com os estudantes. Foi por ter essa convicção que apresentei esse projeto de emenda à lei orgânica", declarou Martins.

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A rede municipal conta com 4.732 profissionais. Caso a emenda passe pelo crivo dos vereadores de Vitória, a ideia é de que comece a vigorar no próximo ano letivo. O impacto no orçamento do município é da ordem de R$ 35 milhões por ano.
Ao ser procurada, a Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota à imprensa, que "todo projeto aprovado pela Câmara depois é enviado formalmente à prefeitura para estudo técnico. Somente após essa análise, é que a prefeitura pode avaliar as ações a serem implementadas. "

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