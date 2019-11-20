Vereadores aprovam aumento de salário de professores em Vitória

Salário de professores da rede municipal pode passar de R$ 3,8 mil se projeto for adiante Crédito: Flávio Almeida /PMV

A proposta de emenda prevê que o valor do salário dos educadores da rede municipal de Vitória seja 50% superior ao piso nacional de professores, que atualmente é de cerca de R$ 2.557,00 por 40 horas semanais. Um professor da Capital hoje recebe cerca de R$ 3,3 mil e, com a aprovação do projeto em dois turnos, passa para R$ 3.835,50.

Veja Também Aposentadoria de professores estaduais será aos 57 e 60 anos

Para seguir ao segundo turno, o projeto precisava de pelo menos 10 votos dos 15 vereadores da Casa. A proposta, do vereador Roberto Martins, foi aprovada por unanimidade diante de uma plateia formada por muitos professores que acompanhava a sessão. No segundo turno, o número mínimo de votos é o mesmo.

"Não existe cidade educadora com professores mal remunerados. A qualidade na Educação tem início, meio e fim nos profissionais que estão todos os dias com os estudantes. Foi por ter essa convicção que apresentei esse projeto de emenda à lei orgânica", declarou Martins.

A rede municipal conta com 4.732 profissionais. Caso a emenda passe pelo crivo dos vereadores de Vitória, a ideia é de que comece a vigorar no próximo ano letivo. O impacto no orçamento do município é da ordem de R$ 35 milhões por ano.

Ao ser procurada, a Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota à imprensa, que "todo projeto aprovado pela Câmara depois é enviado formalmente à prefeitura para estudo técnico. Somente após essa análise, é que a prefeitura pode avaliar as ações a serem implementadas. "