Ventos fortes assustam moradores e causam danos na Grande Vitória

O Climatempo informou, nesta sexta-feira (19), que, devido a isso, o final de semana será mais úmido em algumas regiões do Estado. Os capixabas acordaram assustados neste sábado. Devido à passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo nos últimos dias, os ventos marítimos ganharam força desde a madrugada.

Rodosol registrou uma média de velocidade de vento entre 36 e 69km/h, por volta de 10h20 da manhã deste sábado, na Terceira Ponte. Por volta de 5h34 da manhã, a Rodosol registrou a velocidade máxima de 89 km/h na ponte. Os fortes ventos também causaram danos. Um telhado na Rua Jaime Duarte, onde funciona a feira de Itapoã, Vila Velha, caiu e atingiu o teto de uma Kombi nesta manhã. O anemômetro (instrumento utilizado para medir a velocidade dos ventos) daregistrou uma média de velocidade de vento entre 36 e 69km/h, por volta de 10h20 da manhã deste sábado, na Terceira Ponte. Por volta de 5h34 da manhã, a Rodosol registrou a velocidade máxima de 89 km/h na ponte. Os fortes ventos também causaram danos. Um telhado na Rua Jaime Duarte, onde funciona a feira de Itapoã, Vila Velha, caiu e atingiu o teto de uma Kombi nesta manhã.

Defesa Civil, até as 11 horas deste sábado foram registradas quatro ocorrências. Também em Vila Velha, no bairro Nossa Senhora da Penha, parte da estrutura do telhado de uma residência caiu. Na Serra, outras duas ocorrências foram registradas. No bairro José de Anchieta, o telhado de uma casa colapsou, mas não houve registro de feridos. Em Central Carapina, um telhado cedeu ocasionando risco às residências vizinhas. Já em Vitória, uma árvore em um quintal de uma residência caiu e há risco iminente de queda de outras duas. Ainda segundo a Defesa Civil, não foi necessária a interdição de nenhum ponto nas ocorrências registradas. De acordo com a, até as 11 horas deste sábado foram registradas quatro ocorrências. Também em Vila Velha, no bairro Nossa Senhora da Penha, parte da estrutura do telhado de uma residência caiu. Na Serra, outras duas ocorrências foram registradas. No bairro José de Anchieta, o telhado de uma casa colapsou, mas não houve registro de feridos. Em Central Carapina, um telhado cedeu ocasionando risco às residências vizinhas. Já em Vitória, uma árvore em um quintal de uma residência caiu e há risco iminente de queda de outras duas. Ainda segundo a Defesa Civil, não foi necessária a interdição de nenhum ponto nas ocorrências registradas.

Gazeta Online, contou que por causa dos fortes ventos nesta manhã, um telhado metálico caiu em cima dos fios de rede elétrica no bairro Maracanã, em Cariacica, na esquina da Rua Vinte com a Rua Rondônia, o que causou uma ruptura no fornecimento de energia elétrica na região. Procurada sobre a falta de energia, a EDP informou que uma equipe foi até o local, retirou a telha que estava sobre a rede elétrica e restabeleceu a energia no bairro. Um internauta do, contou que por causa dos fortes ventos nesta manhã, um telhado metálico caiu em cima dos fios de rede elétrica no bairro Maracanã, em Cariacica, na esquina da Rua Vinte com a Rua Rondônia, o que causou uma ruptura no fornecimento de energia elétrica na região. Procurada sobre a falta de energia, ainformou que uma equipe foi até o local, retirou a telha que estava sobre a rede elétrica e restabeleceu a energia no bairro.

ALERTAS

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) informou que, até o momento, existem cinco alertas vigentes e o plano de emprego está em atenção (movimentação de massa significa possível queda de encostas e barreiras, por exemplo).

- João Neiva: risco de movimento de massa alto;

- Ibiraçu: risco de movimento de massa moderado;

- Fundão: risco de movimento de massa moderado;

- Nova Venécia: riscos de enxurrada e inundação moderados;

- Santa Maria de Jetibá: r isco de movimento de massa moderado.

Marinha do Brasil também emitiu alerta de ventos fortes para toda a região do Espírito Santo neste sábado. De acordo com o boletim, os ventos podem ultrapassar 60 quilômetros por hora, com mar agitado. Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), neste sábado, a frente fria avança para a Bahia, mas os ventos de sul ajudam a formar muitas nuvens e diminuem o abafamento na maior parte do Estado. Pode chuviscar em alguns pontos das regiões Sul e Serrana. Vento moderado a forte em trechos do litoral do estado e moderado nas demais áreas. também emitiu alerta de ventos fortes para toda a região do Espírito Santo neste sábado. De acordo com o boletim, os ventos podem ultrapassar 60 quilômetros por hora, com mar agitado. Segundo a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (), neste sábado, a frente fria avança para a Bahia, mas os ventos de sul ajudam a formar muitas nuvens e diminuem o abafamento na maior parte do Estado. Pode chuviscar em alguns pontos das regiões Sul e Serrana. Vento moderado a forte em trechos do litoral do estado e moderado nas demais áreas.

PREVISÃO

De acordo com o Incaper, neste sábado, na Grande Vitória, haverá registro de muitas nuvens. Pode chuviscar em Viana e Guarapari. O vento será de moderado a forte. A temperatura mínima é de 21 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Sul, também registro de muitas nuvens. Há a possibilidade de chuviscos em alguns trechos da região. A previsão é que o vento seja de moderado a forte no litoral, e fraco a moderado nas demais áreas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 17 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens com possibilidade de chuviscos em alguns trechos . Os ventos são de até moderada intensidade. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 19 °C e máxima de 24 °C. Nas áreas altas, a mínima é de 16 °C e máxima de 23 °C.

Na Região Norte, muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva. Vento de até moderada intensidade. A temperatura mínima é de 21 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Noroeste, também muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva. Vento de até moderada intensidade. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima é de 21 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima é de 20 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Nordeste, muitas nuvens, mas sem expectativa de chuva. Vento de até moderada intensidade. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.