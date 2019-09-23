Ventania leva cobertura de quiosque, agita mar e gera alerta na 3ª Ponte

Cobertura de quiosque foi arrancada pela força do vento na Praia de Itaparica Crédito: Caíque Verli

A primavera começou com ventos fortes na Grande Vitória. A ventania chegou a derrubar o telhado de um quiosque desativado na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Um outro quiosque na mesma praia está destelhado.

Segundo moradores da região, os danos foram provocados entre a noite de domingo (22) e a madrugada e manhã desta segunda-feira (23). "Ventou muito durante a madrugada. Eu tive que fechar a janela de casa porque eu não estava conseguindo acender o fogo no fogão. E agora de manhã o vento está quase carregando a gente aqui na praia", conta Maria Luzia Loureiro, decoradora e moradora do bairro.

Your browser does not support the audio element. Ventania leva cobertura de quiosque, agita mar e gera alerta na Terceira Ponte

Na Terceira Ponte, a concessionária Rodosol alerta para os ventos fortes e pede atenção redobrada do motorista. Quem passa pela ponte agora de manhã chega a sentir o veículo balançando por causa da ventania.

Alerta de vento forte na Terceira Ponte Crédito: Caíque Verli

A concessionária informa que a velocidade média dos ventos na Terceira Ponte é de 34 km/h, mas a velocidade máxima chega a 74 km/h.

VITÓRIA

Na capital, devido às fortes rajadas de ventos, semáforos apresentaram falhas de comunicação no Centro e na Praia do Canto, entre a noite de domingo (22) e esta segunda-feira (23).

A ventania, segundo a Prefeitura de Vitória, provocou o rompimento de fibra ótica em semáforos de alguns cruzamentos, causando a perda do contato com a Central Semafórica.

Equipes de manutenção da secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) atuam desde o final da madrugada e a previsão é de que, no início da tarde, os equipamentos voltem a funcionar durante a tarde.

FRENTE FRIA