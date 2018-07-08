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Acidente

Vendedora morre ao bater com carro em poste na Serra

Katia Rangel, de 29 anos, saiu de uma festa e seguia para casa quando o veículo se chocou contra um poste na Rodovia Norte Sul

Publicado em 08 de Julho de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2018 às 14:00
A vendedora Katia Rangel, de 29 anos, morreu em acidente na Serra após sair de uma festa Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal
A vendedora Katia Rangel, 29 anos, morreu ao bater com o carro em um poste, na Rodovia Norte Sul, por volta das 4h deste domingo, em Barcelona, na Serra.
A vendedora estava na direção de um VW Gol de cor vermelha. Ela saiu de uma festa, em Laranjeiras, e seguia para casa, em Eldourado, segundo familiares.
Acidente na Serra Crédito: Reprodução
De acordo com informações da policia, a vendedora perdeu o controle em uma curva, saiu da pista e bateu em um poste.
Uma amiga de Katia, que estava na mesma festa, passou pelo local e viu o acidente. Foi ela quem identificou que o veículo era da amiga, e comunicou à família sobre o ocorrido. 
Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) na manhã deste domingo (8) para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. Kátia deixa um filho de quatro anos de idade. 
Vendedora morre ao bater com carro em poste na Serra

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