Vendedora morre ao bater com carro em poste na Serra

A vendedora Katia Rangel, de 29 anos, morreu em acidente na Serra após sair de uma festa Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

A vendedora Katia Rangel, 29 anos, morreu ao bater com o carro em um poste, na Rodovia Norte Sul, por volta das 4h deste domingo, em Barcelona, na Serra.

A vendedora estava na direção de um VW Gol de cor vermelha. Ela saiu de uma festa, em Laranjeiras, e seguia para casa, em Eldourado, segundo familiares.

Acidente na Serra Crédito: Reprodução

De acordo com informações da policia, a vendedora perdeu o controle em uma curva, saiu da pista e bateu em um poste.

Uma amiga de Katia, que estava na mesma festa, passou pelo local e viu o acidente. Foi ela quem identificou que o veículo era da amiga, e comunicou à família sobre o ocorrido.

Familiares da vítima estiveram no Departamento Médico Legal (DML) na manhã deste domingo (8) para fazer o reconhecimento e liberação do corpo. Kátia deixa um filho de quatro anos de idade.