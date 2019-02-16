Home
Velório de Dom Silvestre: Catedral vai ter missa a cada duas horas

O corpo de Dom Silvestre deveria ter chegado à Catedral às 16h, mas por conta de chuvas no percurso de MG ao Estado, a previsão de chegada ficou para as 20h