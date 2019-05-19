Veja os contatos da Defesa Civil dos municípios do Espírito Santo

A Defesa Civil do Espírito Santo decretou estado de alerta neste sábado (18). As chuvas atingem os vários municípios do Estado desde a madrugada. Vários serviços na Grande Vitória, como os coletivos, estão prejudicados. O Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, foi interditado.
Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Cariacica, com 249mm — um volume de três vezes mais do que todo o esperado para o mês de maio —, na Serra, onde foram registrados 228mm e 227,99mm em Guarapari. A Prefeitura de Vila Velha informou que vai decretar estado de emergência. O G1 ES preparou uma lista do contato da Defesa Civil de cada município.
CONFIRA OS NÚMEROS
AFONSO CLÁUDIO
Luiz Marcos Eller (27) 3735-4020 - 99922-7744 [email protected] Av Eliezer Lacerda Fafá, 275 - São Tarcísio - CEP 29.600-000
ÁGUA DOCE DO NORTE
Irenildo Adriano Do Santos (27) 3759-1122 - 99921-1012 [email protected] RUA C. RUA DERECI MARIA GIOSTRE S/N - VILA MARINHO - CEP 9820-000
ÁGUIA BRANCA
Edvanio Mendes dos Passos (Vanim) (27) 3745-1357 / 3745-1077 / (27) 99848-1383 [email protected] Avenida João Quiuqui, S/N - Centro – CEP 29795-000
ALEGRE
Willian José de Souza (28) 3552-3049 - (28) 99953-5832 [email protected] / [email protected] Av. Olívio Correa Pedroza, n° 518
ALFREDO CHAVES
Aldinei Cardoso da Silva (27) 3269-2730/1842 (27) 98134-2415 (27 3269-2724 comunicação social) [email protected] Rua José Paterline, 910, Centro – CEP: 29240-000
ALTO RIO NOVO
Bismarck da Silva Faria (27) 3746-1322 - (27)99653-1263 [email protected] Rua Paulo Martin, 266 , Santa Bárbara - CEP : 29760-000
ANCHIETA
André Luis Gonçalves Prazim (28) 3536-2525/1383 (28) 99974-3059 [email protected] Av. Jones dos Santos Neves, 32, Guanabara
APIACÁ
Gildo Feijoli de Almeida (28) 3557-1585 (Gabinete Prefeito) - (28) 3557-1824 (Defesa Civil) - (22) 9.9807-6066 [email protected] /[email protected] Rua Alameda Moacir Tardeim Figueredo, s/n, Centro
ARACRUZ
Daniel Rocha dos Santos (27) 3270-7969/(27) 3270 7013 - 3270 7015 (27) 99963-0321/995891714 [email protected] Av. Morobá, s/n, Bairro Morobá - CEP: 29192-733
ATÍLIO VIVACQUA
Fernando Aruda Bonfim (28) 3538-1009/1109 - (028) 999057083/999188549 [email protected] Av. Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº - Parque de Exposição, Bairro Nitéroi - CEP: 29490-000
BAIXO GUANDU
Sandro Farias Brandião (27) 3732-4864 - (27) 98134-2904 [email protected] Rua Sebastião Cândido de Oliveira, Nº 251, Centro, Baixo Guandu/ES - CEP 29.730-000
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Renato Pinto Rosa (27) 3756-5252/996424869/37561387/ (011)99525-5905 [email protected] / [email protected] Av.Presidente Castelo Branco, s/n, Vila Landinha - CEP: 29800-000
BOA ESPERANÇA
Edson Rossim (27) 3768-1577 - 99911-6899 - 999489831 (particular) [email protected] Av. Senador Eurico Resende, 780 Centro – CEP:29845-000
BOM JESUS DO NORTE
Flavio do Nascimento Azevedo (28) 3562-1967 - (22) 99918-6221 [email protected] Praça José Cordeiro, nº 55 - térreo - Bairro: Belvedere - CEP: 29460-000
BREJETUBA
Jose Eraldo Oliveira Dias (27) 3733-1302/1171- (27)99917-8291 [email protected] AV. Jose Matinuzzo, Centro - Brejetuba - CEP: 29.630-000
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Francisco Inacio Daroz (28) 3511-2342 - (28) 98814-3497 (plantão) / (28) 99958-0190 [email protected] Rua Joubert Alves Ayub, 48/50 - Ilha da Luz - CEP: 29309803
CARIACICA
Bruno Polez Coelho 27 - 3346 6111/6112 / 27-988316000 (plantão) / 99774-8023 [email protected] 6º BBM Cariacica - Rodovia BR 262, trevo da CEASA, São Francisco, Cariacica. CEP 29145-409
CASTELO
Lucio Cesconetti (28) 3542-1770 - / (28) 99936-4032 [email protected] - [email protected] Rua Antonio Machado nº 35, Bairro Centro - CEP 29.360.000
COLATINA
André Filipe de Oliveira Silva (027) 3723-4773 - (27) 99878-7303 [email protected] Rua Cassiano Castelo, nº 214, Centro Cep: 29700-060
CONCEIÇÃO DA BARRA
Sgt RR PM Jalmas Fereira Greis (27) 3762-1636 (27) 98878-9775 [email protected] Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n - Centro – CEP: 29960-000
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Marcel dos Anjos Oliveira (28) 3547- 1356, (28) 3547-1289 (secretaria de ação social) - (28) 999271314 [email protected] / [email protected]. José Grilo, 426 Centro – CEP: 29370-000
DIVINO DE SÃO LOURENÇO
Wellynton Antonei (28) 3551-1186/1166 – 9 99487146 [email protected] Praça 10 de agosto, 10 Centro – CEP: 29590-001
DOMINGOS MARTINS
Bruna Neitzel (27) 3268-1239 / (27) 99903-1417 [email protected] Rua: Bernardino Monteiro,nº 22 - Centro - DM - CEP 29.260-000
DORES DO RIO PRETO
Paulo Cesar de Oliveira (28) 3559-1102 - 9 9273-2441 [email protected] Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122 - CENTRO - CEP 29580-000
ECOPORANGA
Tiago Caldeira Rosa Cabral (27) 3755-2915 - 9 9961-9281 [email protected] Av. Nilton Motta, nº 114, centro - CEP 29.850-000
FUNDÃO
Valfran de Oliveira Nunes (27) 3755-2915 - 9 9961-9281 [email protected] / [email protected] Rua Coronel Herminio Castro, 86, Centro - CEP: 29185-000
GOVERNADOR LINDEMBERG
Henrique Fiorott (27) 3744-5214 - (27) 9 9730-0061 [email protected] Rua Adelino Lubiana, S/N - Centro - Cep 29720 - 000 - Governador Lindenberg - ES
GUAÇUÍ
Joilson Wagner da Costa (28) 3553-4942 - 99902-0180 [email protected] [email protected] KM 109 Parrque Indrustrial Agenor Luiz Thomé - Guaçuí-ES : CEP: 29560-000
GUARAPARI
Oldair Rossi (27) 3261-3742 (27) 99813-3265 / 99533-3193 [email protected]/[email protected] Avenida Praiana, n.º 124, Praia do Morro - CEP.: 29216-090
IBIRAÇU
Ailton Della Valentina (27) 3257-0507 (27) 99785-1466 (Plantão) [email protected] Rua Arlindo Vicente, 30, sala 11, Bairro Professora Ericina, CEP: 29670-000
IBATIBA
Elizeu Bastos Campos (28) 3543-1428/ 3543-1411 // (28) 99940-9990 [email protected] Não possui sede propria - Rua Pedro Antônio Amorim , 5 - Brasil Novo, Ibatiba
IBITIRAMA
Marcelo Mataveli (28) 3569-1152/1160 - (28)999381343 [email protected] [email protected] Rua Anizio Ferreira da Silva, s/n, Centro
ICONHA
Nelsani Maria Rego (28) 3537-1306 (28) 99921-4323 [email protected] Praça: Darcy Marchiori, 11 Bairro Jd Jandira -CEP: 29280-000
IRUPI
Denilson Gomes da Silva (28) 3548-1101 - (28) 99943-9213 [email protected] Rua Jalmas Gomes de Freitas, s/nº - Centro - CEP: 29398-000
ITAGUAÇU
Rafael Barbosa (27) 3725-1103 - (27) 9 9986-1275 [email protected] Rua: Vicente Peixoto de Melo, 08 Centro - CEP: 29690-000
ITAPEMIRIM
Ezequiel de Souza (28) 3529-5597 - (28) 999658269 [email protected] ou [email protected] Praça: Domingos José Martins, s/n - Centro - CEP: 29330-000
ITARANA
Charles Antonio do Nascimento (27) 3720-4912 - (27) 9.9621-8375 [email protected] Rua: Antonio de Souza Filho, 41 - Fernamby - CEP: 29930-760
IÚNA
Riccardo Muzi Gomes (28) 3545-4750, (28) 3545-1322 ramal 9601, (27) 99732-0798 [email protected] Rua: Des. Epaminondas Amaral, 58 Centro - CEP: 29390-000
JAGUARÉ
Eldimar Carminati (27) 3769-1089 - (27) 3769-2000 - (27) 997736688 [email protected] - [email protected] Av. 09 de agosto, 2326- centro – CEP: 29950-000
JERÔNIMO MONTEIRO
José Henrique da Silva (28) 3558-2909 - 99963-6677/ 99255-5844 [email protected] - [email protected] Av. Lorival Lugon Moulin, 300- Centro-CEP: 29550-000
JOÃO NEIVA
Carmem Lúcia dos Santos Barros (27) 3258-4732 (27) 99986-5266 / 99823-1333 [email protected] Av. Presidente Vargas, nº 157- Centro - CEP: 29680-000
LARANJA DA TERRA
Emilio Seidel (27) 3736-1377/1321 (27) 99855-9993 [email protected] Av. Obermuller Filho, 85 Centro - CEP: 29615-000
LINHARES
Contato: (27) 99984-0561 -(27) 99983-5661 [email protected] / [email protected] Av. João Felipe Calmon, 490 - Centro - CEP: 29.900-010
MANTENÓPOLIS
Hoslírio Pires de Aguiar Neto (27) 3758-2900 - (27) 99872-9637 [email protected] / [email protected] Rua Valdino Teixeira, s/n Centro -CEP:29770-000
MARATAÍZES
Marcos Antônio Moreira Junior (28) 3532-2331 (28) 99959-1472 [email protected] / [email protected] Av. Rubens Rangel, 411 Cidade Nova – CEP: 29345-000
MARECHAL FLORIANO
Fábio Jose Stein (27) 3288-1878 (27) 99974-9410 [email protected] / [email protected] Rua: Armando Walch, s/n - Centro- CEP: 29255-000
MARILÂNDIA
Célio Ouvideo Pretti Junior (27) 99632-4507 –(27) 99612-8021 - (27) 3724-1921 Obras [email protected] Rua: ngela Savergini, 165 Centro – CEP: 29725-000
MIMOSO DO SUL
Franciney Matias de Oliveira (28) 3555-1333 - 99992-0858 [email protected] Praça Cel. Paiva. Gonçalves, nº 50 - Centro-CEP: 29400-000
MONTANHA
Laelton Santos Costa (27) 3754-1743 - 99726-2313 [email protected] Praça. Osvaldo Lopes, s/n Centro – CEP: 29890-000
MUCURICI
Valdinei Ferreira Ramos (27) 3751-1106/1103 - 99838-9994 [email protected] Praça: São Sebastião, nº 01 - Centro CEP: 29880-000
MUNIZ FREIRE
José Natal da Silva (28) 3544-1113 (028) 99917-2899 [email protected] , [email protected] Paeque de Exposição Dyrceu Santos, s/n - São Vicente - CEP: 29380-000
MUQUI
Luiz Antônio Princisval (28) 3554-1771 - 99999-1342 [email protected] Rua Satiro França, 95 Centro – CEP: 29480-000
NOVA VENÉCIA
Alderiones Leite (27) 3772-6176 - 99741-8218 [email protected] Rua São Geraldo s/nº - Bairro Filomena - CEP: 29830-000
PANCAS
Leandro da Rocha Vieira (27) 3726-1543 - (27) 9.9603-1484 (Plantão) (27)99866-3179 [email protected] AV. 13 de maio nº 476 - Centro, CEP: 29750-000
PEDRO CANÁRIO
Elvani Santos Souza (27) 3764-2088 - 99994-3709 [email protected]; [email protected] Avenida Vila Velha, 433 – Centro – CEP: 29970-000
PINHEIROS
Gilvan Costa Aguiar Rocha (27) 3765-2500 - 99903-1068 [email protected] Av. Agenor Luiz Heringer, nº 231-Centro-CEP: 29980-000
PIÚMA
Ilcimar Milani (28) 3520-2936 (28) 99991-2115 [email protected] / [email protected] Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, 18, Bairro Acaiáca - CEP 29285-000
PONTO BELO
Hildebrando Sena Rocha (27) 3757-1025/1135 - 99755-0513 [email protected] Rua Ibicaraí, Bairro Vila Nova s/nº CEP: 29885-000
PRESIDENTE KENNEDY
Katia Moreira Bahiense (28) 3535-1450/1478 (gabinete) - 99924-1599 [email protected] Rua Orete Bahiense, 49 - Centro-CEP: 29350-000
RIO BANANAL
(27) 3265-2923 / 3265-2906 [email protected] / [email protected] Rua Ibicaraí, Bairro Vila Nova s/nº CEP: 29885-000
RIO NOVO DO SUL
Paulo Cezar da Silva Volpato (28) 3533-1104 - 99884-4657 [email protected] / [email protected] Rua Coronel Joaquim Alves, s/n.º (Antigo Parque de Exposição) - CEP 29290-000
SANTA LEOPOLDINA
Wagner Ponciano Correa 27 - 3266 1115 / 27- 99721 6341 [email protected] / [email protected] Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/nº, Centro - CEP 29640-000
SANTA MARIA DE JETIBÁ
Paulo Arnshholz 27- 3263-1878 / 27 99771-2022 (plantao ) Paulo Arnshholz 027 999448311 [email protected] Rua Dalmácio Spindula, Centro, Prefeitura
SANTA TERESA
Sgt Edson (27) 3259-3900/3430 (27) 99806-3073 [email protected] Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro - CEP: 29650-000
SÃO DOMINGOS DO NORTE
Paulo Cesar Bruni (27) 3742-0200 -(27) 99897-2712 [email protected] Rod. Gether Lopes de Farías S/N- Bairro: Emilio Calegari - CEP: 29745-000
SÃO GABRIEL DA PALHA
José Maria de Oliveira Junior (27) 3727-1575 - 99726-3320 [email protected] Rua Amado Almeida, Bairro Glória, São Gabriel da Palha. Cep: 29.780-000
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Marco Aurélio da Silva Oliveira (28) 3556-1480 - (28) 99882-5998 [email protected] / [email protected] Avenida Rui Barbosa, 58 - Centro - CEP: 29470-000
SÃO ROQUE DO CANÃA
Moises Antônio Martinelli (27) 3729-1300 - (27) 99607-1593 [email protected] / [email protected] Rua: Lourenço Roldi, 88 Bairro São Roquinho -CEP: 29665-000
SÃO MATEUS
Veronica Otto Drumond de Andrade (27) 3763-1122 - 998195034 [email protected] ou [email protected] Av. Coronel Costantino Cunha, s/nº, Aviação -CEP 29.934-620
SERRA
Cel RR Antonio Carlos Coutinho (27) 3338-1756 - (27) 99949-8612 [email protected] Avenida Anchieta, Val Paraíso - CEP: 29100-000
SOORETAMA
Toninho Maya (27) 3273-1289/82 - (27) 98151-3706 [email protected] / [email protected] Rua Vitório Bobbio, 281, Centro CEP 29927-000
VARGEM ALTA
Nilson Reis de Souza (28) 3528-1440 - (28) 99948-8749 - (28) 99906-5519 [email protected] Rua Paulino Francisco Moreira, 162- Centro - CEP: 29295-000
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Gleidson Eutáquio Ferreira (28) 3546-1188 - (28) 99974-9441 - (28) 99919-1389 [email protected] [email protected] Av. Evandi Américo Comarela nº385, Bairro; Esplanada - CEP: 29375-000
VIANA
Carlos Renato Carvalho de Freitas 27- 3255 1668 /99911-5913/027998604360 Plantão [email protected] / [email protected] Praça Jerônimo Monteiro, nº 98 - CEP:29135-000
VILA PAVÃO
Rafael Schultz Tesch (Sec. municipal de desenvolvimento econômico) (27) 3753-1001 - 99933-7437 [email protected] Rua Travessa Pavão, nº 80, 3º andar - Centro CEP: 29843-000
VILA VELHA
Augusto Bandeira Filho (Assessor adjunto da SEMDRES) (27) 3388-4346 - (27) 99895-0100 [email protected] Av. Champagnat, 792, sala 201, centro, 29.100-010 – VILA VELHA – ES
VILA VALÉRIO
José dos Santos Rodrigues (27) 3728-1000 - (27) 99852-3144 - (27)99811-7320 [email protected] Rua: Lourenço de Martins, nº 190, Centro-CEP: 29785-000
VITÓRIA
Jonathan Jantorno Rocha (27) 3382-6167/6168 - (27) 98818-4438 - 98818-4432 (plantão) [email protected] / [email protected] Av. Vitório Nunes da Motta, nº 220, Enseada do Suá, CEP 29050-915