Veja os contatos da Defesa Civil dos municípios do Espírito Santo

decretar estado de emergência

Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Cariacica, com 249mm — um volume de três vezes mais do que todo o esperado para o mês de maio —, na Serra, onde foram registrados 228mm e 227,99mm em Guarapari. A Prefeitura de Vila Velha informou que vai. O G1 ES preparou uma lista do contato da Defesa Civil de cada município.