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Veja os contatos da Defesa Civil dos municípios do Espírito Santo

Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Cariacica

Publicado em 

18 mai 2019 às 23:49

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 23:49

Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, alagada devido à forte chuva Crédito: Bernardo Coutinho
A Defesa Civil do Espírito Santo decretou estado de alerta neste sábado (18). As chuvas atingem os vários municípios do Estado desde a madrugada. Vários serviços na Grande Vitória, como os coletivos, estão prejudicados. O Hospital Maternidade de Cobilândia, em Vila Velha, foi interditado. 
Os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas foram registrados em Cariacica, com 249mm — um volume de três vezes mais do que todo o esperado para o mês de maio —, na Serra, onde foram registrados 228mm e 227,99mm em Guarapari. A Prefeitura de Vila Velha informou que vai decretar estado de emergência. O G1 ES preparou uma lista do contato da Defesa Civil de cada município. 
CONFIRA OS NÚMEROS
AFONSO CLÁUDIO
Luiz Marcos Eller (27) 3735-4020 - 99922-7744 [email protected] Av Eliezer Lacerda Fafá, 275 - São Tarcísio - CEP 29.600-000
ÁGUA DOCE DO NORTE
Irenildo Adriano Do Santos (27) 3759-1122 - 99921-1012 [email protected] RUA C. RUA DERECI MARIA GIOSTRE S/N - VILA MARINHO - CEP 9820-000
ÁGUIA BRANCA
Edvanio Mendes dos Passos (Vanim) (27) 3745-1357 / 3745-1077 / (27) 99848-1383 [email protected] Avenida João Quiuqui, S/N - Centro – CEP 29795-000
ALEGRE
Willian José de Souza (28) 3552-3049 - (28) 99953-5832 [email protected] / [email protected] Av. Olívio Correa Pedroza, n° 518
ALFREDO CHAVES
Aldinei Cardoso da Silva (27) 3269-2730/1842 (27) 98134-2415 (27 3269-2724 comunicação social) [email protected] Rua José Paterline, 910, Centro – CEP: 29240-000
ALTO RIO NOVO
Bismarck da Silva Faria (27) 3746-1322 - (27)99653-1263 [email protected] Rua Paulo Martin, 266 , Santa Bárbara - CEP : 29760-000
ANCHIETA
André Luis Gonçalves Prazim (28) 3536-2525/1383 (28) 99974-3059 [email protected] Av. Jones dos Santos Neves, 32, Guanabara
APIACÁ
Gildo Feijoli de Almeida (28) 3557-1585 (Gabinete Prefeito) - (28) 3557-1824 (Defesa Civil) - (22) 9.9807-6066 [email protected] /[email protected] Rua Alameda Moacir Tardeim Figueredo, s/n, Centro
ARACRUZ
Daniel Rocha dos Santos (27) 3270-7969/(27) 3270 7013 - 3270 7015 (27) 99963-0321/995891714 [email protected] Av. Morobá, s/n, Bairro Morobá - CEP: 29192-733
ATÍLIO VIVACQUA
Fernando Aruda Bonfim (28) 3538-1009/1109 - (028) 999057083/999188549 [email protected] Av. Capitão Jovino Alves Pedra, s/nº - Parque de Exposição, Bairro Nitéroi - CEP: 29490-000
BAIXO GUANDU
Sandro Farias Brandião (27) 3732-4864 - (27) 98134-2904 [email protected] Rua Sebastião Cândido de Oliveira, Nº 251, Centro, Baixo Guandu/ES - CEP 29.730-000
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Renato Pinto Rosa (27) 3756-5252/996424869/37561387/ (011)99525-5905 [email protected] / [email protected] Av.Presidente Castelo Branco, s/n, Vila Landinha - CEP: 29800-000
BOA ESPERANÇA
Edson Rossim (27) 3768-1577 - 99911-6899 - 999489831 (particular) [email protected] Av. Senador Eurico Resende, 780 Centro – CEP:29845-000
BOM JESUS DO NORTE
Flavio do Nascimento Azevedo (28) 3562-1967 - (22) 99918-6221 [email protected] Praça José Cordeiro, nº 55 - térreo - Bairro: Belvedere - CEP: 29460-000
BREJETUBA
Jose Eraldo Oliveira Dias (27) 3733-1302/1171- (27)99917-8291 [email protected] AV. Jose Matinuzzo, Centro - Brejetuba - CEP: 29.630-000
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Francisco Inacio Daroz (28) 3511-2342 - (28) 98814-3497 (plantão) / (28) 99958-0190 [email protected] Rua Joubert Alves Ayub, 48/50 - Ilha da Luz - CEP: 29309803
CARIACICA
Bruno Polez Coelho 27 - 3346 6111/6112 / 27-988316000 (plantão) / 99774-8023 [email protected] 6º BBM Cariacica - Rodovia BR 262, trevo da CEASA, São Francisco, Cariacica. CEP 29145-409
CASTELO
Lucio Cesconetti (28) 3542-1770 - / (28) 99936-4032 [email protected] - [email protected] Rua Antonio Machado nº 35, Bairro Centro - CEP 29.360.000
COLATINA
André Filipe de Oliveira Silva (027) 3723-4773 - (27) 99878-7303 [email protected] Rua Cassiano Castelo, nº 214, Centro Cep: 29700-060
CONCEIÇÃO DA BARRA
Sgt RR PM Jalmas Fereira Greis (27) 3762-1636 (27) 98878-9775 [email protected] Praça Prefeito José Luiz da Costa, s/n - Centro – CEP: 29960-000
CONCEIÇÃO DO CASTELO
Marcel dos Anjos Oliveira (28) 3547- 1356, (28) 3547-1289 (secretaria de ação social) - (28) 999271314 [email protected] / [email protected]. José Grilo, 426 Centro – CEP: 29370-000
DIVINO DE SÃO LOURENÇO
Wellynton Antonei (28) 3551-1186/1166 – 9 99487146 [email protected] Praça 10 de agosto, 10 Centro – CEP: 29590-001
DOMINGOS MARTINS
Bruna Neitzel (27) 3268-1239 / (27) 99903-1417 [email protected] Rua: Bernardino Monteiro,nº 22 - Centro - DM - CEP 29.260-000
DORES DO RIO PRETO
Paulo Cesar de Oliveira (28) 3559-1102 - 9 9273-2441 [email protected] Rua Pedro de Alcântara Galvêas, 122 - CENTRO - CEP 29580-000
ECOPORANGA
Tiago Caldeira Rosa Cabral (27) 3755-2915 - 9 9961-9281 [email protected] Av. Nilton Motta, nº 114, centro - CEP 29.850-000
FUNDÃO
Valfran de Oliveira Nunes (27) 3755-2915 - 9 9961-9281 [email protected] / [email protected] Rua Coronel Herminio Castro, 86, Centro - CEP: 29185-000
GOVERNADOR LINDEMBERG
Henrique Fiorott (27) 3744-5214 - (27) 9 9730-0061 [email protected] Rua Adelino Lubiana, S/N - Centro - Cep 29720 - 000 - Governador Lindenberg - ES
GUAÇUÍ
Joilson Wagner da Costa (28) 3553-4942 - 99902-0180 [email protected] [email protected] KM 109 Parrque Indrustrial Agenor Luiz Thomé - Guaçuí-ES : CEP: 29560-000
GUARAPARI
Oldair Rossi (27) 3261-3742 (27) 99813-3265 / 99533-3193 [email protected]/[email protected] Avenida Praiana, n.º 124, Praia do Morro - CEP.: 29216-090
IBIRAÇU
Ailton Della Valentina (27) 3257-0507 (27) 99785-1466 (Plantão) [email protected] Rua Arlindo Vicente, 30, sala 11, Bairro Professora Ericina, CEP: 29670-000
IBATIBA
Elizeu Bastos Campos (28) 3543-1428/ 3543-1411 // (28) 99940-9990 [email protected] Não possui sede propria - Rua Pedro Antônio Amorim , 5 - Brasil Novo, Ibatiba
IBITIRAMA
Marcelo Mataveli (28) 3569-1152/1160 - (28)999381343 [email protected] [email protected] Rua Anizio Ferreira da Silva, s/n, Centro
ICONHA
Nelsani Maria Rego (28) 3537-1306 (28) 99921-4323 [email protected] Praça: Darcy Marchiori, 11 Bairro Jd Jandira -CEP: 29280-000
IRUPI
Denilson Gomes da Silva (28) 3548-1101 - (28) 99943-9213 [email protected] Rua Jalmas Gomes de Freitas, s/nº - Centro - CEP: 29398-000
ITAGUAÇU
Rafael Barbosa (27) 3725-1103 - (27) 9 9986-1275 [email protected] Rua: Vicente Peixoto de Melo, 08 Centro - CEP: 29690-000
ITAPEMIRIM
Ezequiel de Souza (28) 3529-5597 - (28) 999658269 [email protected] ou [email protected] Praça: Domingos José Martins, s/n - Centro - CEP: 29330-000
ITARANA
Charles Antonio do Nascimento (27) 3720-4912 - (27) 9.9621-8375 [email protected] Rua: Antonio de Souza Filho, 41 - Fernamby - CEP: 29930-760
IÚNA
Riccardo Muzi Gomes (28) 3545-4750, (28) 3545-1322 ramal 9601, (27) 99732-0798 [email protected] Rua: Des. Epaminondas Amaral, 58 Centro - CEP: 29390-000
JAGUARÉ
Eldimar Carminati (27) 3769-1089 - (27) 3769-2000 - (27) 997736688 [email protected] - [email protected] Av. 09 de agosto, 2326- centro – CEP: 29950-000
JERÔNIMO MONTEIRO
José Henrique da Silva (28) 3558-2909 - 99963-6677/ 99255-5844 [email protected] - [email protected] Av. Lorival Lugon Moulin, 300- Centro-CEP: 29550-000
JOÃO NEIVA
Carmem Lúcia dos Santos Barros (27) 3258-4732 (27) 99986-5266 / 99823-1333 [email protected] Av. Presidente Vargas, nº 157- Centro - CEP: 29680-000
LARANJA DA TERRA
Emilio Seidel (27) 3736-1377/1321 (27) 99855-9993 [email protected] Av. Obermuller Filho, 85 Centro - CEP: 29615-000
LINHARES
Contato: (27) 99984-0561 -(27) 99983-5661 [email protected] / [email protected] Av. João Felipe Calmon, 490 - Centro - CEP: 29.900-010
MANTENÓPOLIS
Hoslírio Pires de Aguiar Neto (27) 3758-2900 - (27) 99872-9637 [email protected] / [email protected] Rua Valdino Teixeira, s/n Centro -CEP:29770-000
MARATAÍZES
Marcos Antônio Moreira Junior (28) 3532-2331 (28) 99959-1472 [email protected] / [email protected] Av. Rubens Rangel, 411 Cidade Nova – CEP: 29345-000
MARECHAL FLORIANO
Fábio Jose Stein (27) 3288-1878 (27) 99974-9410 [email protected] / [email protected] Rua: Armando Walch, s/n - Centro- CEP: 29255-000
MARILÂNDIA
Célio Ouvideo Pretti Junior (27) 99632-4507 –(27) 99612-8021 - (27) 3724-1921 Obras [email protected] Rua: ngela Savergini, 165 Centro – CEP: 29725-000
MIMOSO DO SUL
Franciney Matias de Oliveira (28) 3555-1333 - 99992-0858 [email protected] Praça Cel. Paiva. Gonçalves, nº 50 - Centro-CEP: 29400-000
MONTANHA
Laelton Santos Costa (27) 3754-1743 - 99726-2313 [email protected] Praça. Osvaldo Lopes, s/n Centro – CEP: 29890-000
MUCURICI
Valdinei Ferreira Ramos (27) 3751-1106/1103 - 99838-9994 [email protected] Praça: São Sebastião, nº 01 - Centro CEP: 29880-000
MUNIZ FREIRE
José Natal da Silva (28) 3544-1113 (028) 99917-2899 [email protected] , [email protected] Paeque de Exposição Dyrceu Santos, s/n - São Vicente - CEP: 29380-000
MUQUI
Luiz Antônio Princisval (28) 3554-1771 - 99999-1342 [email protected] Rua Satiro França, 95 Centro – CEP: 29480-000
NOVA VENÉCIA
Alderiones Leite (27) 3772-6176 - 99741-8218 [email protected] Rua São Geraldo s/nº - Bairro Filomena - CEP: 29830-000
PANCAS
Leandro da Rocha Vieira (27) 3726-1543 - (27) 9.9603-1484 (Plantão) (27)99866-3179 [email protected] AV. 13 de maio nº 476 - Centro, CEP: 29750-000
PEDRO CANÁRIO
Elvani Santos Souza (27) 3764-2088 - 99994-3709 [email protected]; [email protected] Avenida Vila Velha, 433 – Centro – CEP: 29970-000
PINHEIROS
Gilvan Costa Aguiar Rocha (27) 3765-2500 - 99903-1068 [email protected] Av. Agenor Luiz Heringer, nº 231-Centro-CEP: 29980-000
PIÚMA
Ilcimar Milani (28) 3520-2936 (28) 99991-2115 [email protected] / [email protected] Avenida Aníbal de Souza Gonçalves, 18, Bairro Acaiáca - CEP 29285-000
PONTO BELO
Hildebrando Sena Rocha (27) 3757-1025/1135 - 99755-0513 [email protected] Rua Ibicaraí, Bairro Vila Nova s/nº CEP: 29885-000
PRESIDENTE KENNEDY
Katia Moreira Bahiense (28) 3535-1450/1478 (gabinete) - 99924-1599 [email protected] Rua Orete Bahiense, 49 - Centro-CEP: 29350-000
RIO BANANAL
(27) 3265-2923 / 3265-2906 [email protected] / [email protected] Rua Ibicaraí, Bairro Vila Nova s/nº CEP: 29885-000
RIO NOVO DO SUL
Paulo Cezar da Silva Volpato (28) 3533-1104 - 99884-4657 [email protected] / [email protected] Rua Coronel Joaquim Alves, s/n.º (Antigo Parque de Exposição) - CEP 29290-000
SANTA LEOPOLDINA
Wagner Ponciano Correa 27 - 3266 1115 / 27- 99721 6341 [email protected] / [email protected] Avenida Presidente Getúlio Vargas, s/nº, Centro - CEP 29640-000
SANTA MARIA DE JETIBÁ
Paulo Arnshholz 27- 3263-1878 / 27 99771-2022 (plantao ) Paulo Arnshholz 027 999448311 [email protected] Rua Dalmácio Spindula, Centro, Prefeitura
SANTA TERESA
Sgt Edson (27) 3259-3900/3430 (27) 99806-3073 [email protected] Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro - CEP: 29650-000
SÃO DOMINGOS DO NORTE
Paulo Cesar Bruni (27) 3742-0200 -(27) 99897-2712 [email protected] Rod. Gether Lopes de Farías S/N- Bairro: Emilio Calegari - CEP: 29745-000
SÃO GABRIEL DA PALHA
José Maria de Oliveira Junior (27) 3727-1575 - 99726-3320 [email protected] Rua Amado Almeida, Bairro Glória, São Gabriel da Palha. Cep: 29.780-000
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
Marco Aurélio da Silva Oliveira (28) 3556-1480 - (28) 99882-5998 [email protected] / [email protected] Avenida Rui Barbosa, 58 - Centro - CEP: 29470-000
SÃO ROQUE DO CANÃA
Moises Antônio Martinelli (27) 3729-1300 - (27) 99607-1593 [email protected] / [email protected] Rua: Lourenço Roldi, 88 Bairro São Roquinho -CEP: 29665-000
SÃO MATEUS
Veronica Otto Drumond de Andrade (27) 3763-1122 - 998195034 [email protected] ou [email protected] Av. Coronel Costantino Cunha, s/nº, Aviação -CEP 29.934-620
SERRA
Cel RR Antonio Carlos Coutinho (27) 3338-1756 - (27) 99949-8612 [email protected] Avenida Anchieta, Val Paraíso - CEP: 29100-000
SOORETAMA
Toninho Maya (27) 3273-1289/82 - (27) 98151-3706 [email protected] / [email protected] Rua Vitório Bobbio, 281, Centro CEP 29927-000
VARGEM ALTA
Nilson Reis de Souza (28) 3528-1440 - (28) 99948-8749 - (28) 99906-5519 [email protected] Rua Paulino Francisco Moreira, 162- Centro - CEP: 29295-000
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Gleidson Eutáquio Ferreira (28) 3546-1188 - (28) 99974-9441 - (28) 99919-1389 [email protected] [email protected] Av. Evandi Américo Comarela nº385, Bairro; Esplanada - CEP: 29375-000
VIANA
Carlos Renato Carvalho de Freitas 27- 3255 1668 /99911-5913/027998604360 Plantão [email protected] / [email protected] Praça Jerônimo Monteiro, nº 98 - CEP:29135-000
VILA PAVÃO
Rafael Schultz Tesch (Sec. municipal de desenvolvimento econômico) (27) 3753-1001 - 99933-7437 [email protected] Rua Travessa Pavão, nº 80, 3º andar - Centro CEP: 29843-000
VILA VELHA
Augusto Bandeira Filho (Assessor adjunto da SEMDRES) (27) 3388-4346 - (27) 99895-0100 [email protected] Av. Champagnat, 792, sala 201, centro, 29.100-010 – VILA VELHA – ES
VILA VALÉRIO
José dos Santos Rodrigues (27) 3728-1000 - (27) 99852-3144 - (27)99811-7320 [email protected] Rua: Lourenço de Martins, nº 190, Centro-CEP: 29785-000
VITÓRIA
Jonathan Jantorno Rocha (27) 3382-6167/6168 - (27) 98818-4438 - 98818-4432 (plantão) [email protected] / [email protected] Av. Vitório Nunes da Motta, nº 220, Enseada do Suá, CEP 29050-915

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