Veja o que funciona no feriado de Corpus Christi no ES

Estabelecimentos comerciais terão horários especiais no feriado Crédito: Carlos Alberto Silva

o governo do Estado decretou ponto facultativo nos órgãos do Poder Executivo Estadual nos dias 20 e 21. Confira abaixo o funcionamento de outros órgãos e o que abre e o que fecha no comércio da Grande Vitória. Lembrando que na sexta, sábado e domingo, os estabelecimentos comerciais não tiveram seus horários alterados. Nesta quinta-feira (20) comemora-se a festa de Corpus Christi. A data, oficializada pela Igreja Católica em 1264, é comemorada sempre na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Por conta do feriado religioso,nos órgãos do Poder Executivo Estadual nos dias 20 e 21. Confira abaixo o funcionamento de outros órgãos e o que abre e o que fecha no comércio da Grande Vitória. Lembrando que na sexta, sábado e domingo, os estabelecimentos comerciais não tiveram seus horários alterados.

QUINTA (20)

SHOPPINGS

Shopping Vitória

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 21.

Praça de Alimentação e Lazer: das 11h às 22h

Cinema: de acordo com horário das sessões

Academia Bodytech: das 9h às 13h

Shopping Praia da Costa

Lojas e quiosques, das 14h às 20h;

Praça de alimentação, das 11h às 22h.

Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

Lojas e a praça de alimentação terão funcionamento normal das 10h às 22h.

Shopping Montserrat

As lojas e a praça de alimentação terão funcionamento normal das 10h às 22h.

Shopping Moxuara

Lojas e quiosques, das 11h às 21h

Praça de alimentação, das 11h às 22h.

Cinema: conforme a programação.

Shopping Boulevard

Alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: conforme a programação

Extrabom: 10h às 21h

Demais lojas: 13h às 21h (obrigatório)

Abertura às 10h e fechamento às 22h (facultativo)

Shopping Norte Sul

O shopping terá o funcionamento normal.

Lojas: 14h às 20h; Praça de alimentação: 11h ás 21h

Shopping Vila Velha

Lojas e quiosques: 14h às 21h

Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

Cinema: Conforme programação

Hipermercado: 9h às 21h

Padaria: 6h às 22h

Academia: 9h às 15h

Masterplace Mall

Abertura facultativa das lojas das 09h às 18h.

SUPERMERCADOS

OK Superatacado

Aribiri e Brisamar em Cariacica funcionarão de 8h às 18h.

As unidades de Laranjeiras, na Serra e de Linhares funcionarão das 8h às 22h.

E a unidade do Shopping Moxuara, em Cariacica funcionará das 9h às 20h.

OK Hipermercado

O supermercado da Reta da Penha, em Vitória funcionará das 9 às 20h.

Supermercado Carone

Funcionará de 8h às 18h, conforme acordo com sindicato.

Superatacado SempreTem

Funcionará de 8h às 18h, conforme acordo com sindicato.

EPA

O supermercado funcionará de 8h às 18h.

Perim

O supermercado funcionará de 8h às 18h.

Rede Extrabom

As unidades de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Colatina, São Mateus e Viana abrirão de 8h às 18h, exceto:

Boulevard Shopping Vila Velha: das 10h às 21h.

Colatina: lojas fechadas.

POLO DE MODA GLÓRIA

No dia 20, as lojas do Polo MODA Glória irão funcionar em horário diferenciado. Seguindo o Calendário ajustado e divulgado desde o ínicio deste ano para lojistas e estabelecimentos da Glória o comércio local estará aberto de 9 às 16h. (podendo se estender até as 18h)

Programação de funcionamento:

Quinta-feira - ABERTURA DIFERENCIADA Horário de Funcionamento: 9 às 16h (podendo se estender até as 18h);

Sexta-feira e Sábado- Funcionamento Normal.

QUINTA (20) E SEXTA (21)

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Assembleia Legislativa informou que não irá funcionar no feriado Corpus Christi, na quinta-feira (20) e, na sexta-feira (21), segundo consta no calendário da Casa, será ponto facultativo.

MPES

Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) informou que irá funcionar em regime de plantão nos feriados e pontos facultativos. informou que irá funcionar em regime de plantão nos feriados e pontos facultativos.

TJES

As unidades do Poder Judiciário Estadual funcionarão em regime de plantão na quinta-feira (20) e sexta-feira (21).

BANCOS

Febraban informou que Corpus Christi é feriado federal. Então, não haverá funcionamento nos bancos nessa data. O Banestes informou que na sexta-feira (21) o atendimento será normal; exceto o município de Montanha que terá feriado local. informou que Corpus Christi é feriado federal. Então, não haverá funcionamento nos bancos nessa data. O Banestes informou que na sexta-feira (21) o atendimento será normal; exceto o município de Montanha que terá feriado local.

PREFEITURAS

Cariacica

A prefeitura de Cariacica decretou feriado municipal no feriado de Corpus Christ, no dia 20, e na sexta-feira (21), será ponto facultativo, já que na segunda-feira (24) é feriado municipal de São João Batista.

O que funciona e o que não funciona no feriado de Corpus Christ e São João Batista:

O Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h.

A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os telefones de contato são 9 8831-6000 ou 199.

Os Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e as Escolas Municipais de Ensino Fundamental não funcionarão nesses dias.

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados. Os números do plantão são: 98818-4538 / 98819-2886 /98818-4330 / 98818-5302.

O serviço de Abordagem Social funcionará em horário normal, das 9h às 18h. O número do plantão é 98875-1261.

Os serviços de varrição serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Guarapari

Em comunicado, a Prefeitura de Guarapari, disse que o ponto facultativo será apenas no dia 20.

Serra

A Prefeitura da Serra, disse que o funcionamento ainda está em definição.

Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha manterá funcionando os serviços essenciais, como saúde, coleta de lixo, segurança, assistência social, dentre outros. Não haverá expediente em suas repartições ou órgãos administrativos, incluindo na sede de Coqueiral de Itaparica.

Confira os serviços essenciais que funcionarão:

Serviços Urbanos: a coleta de lixo será feita normalmente

Saúde: Os pronto atendimentos da Glória e de Cobilândia funcionarão normalmente, em regime de 24 horas. O mesmo vale para o Hospital Maternidade de Cobilândia;

Defesa Civil: Plantão: 99895-0100 ou 199;

Guarda Municipal: Plantão: 3219-9929;

Comunicação: atendimento à imprensa por meio do e-mail atendimento à imprensa por meio do e-mail [email protected]

Ouvidoria Municipal: telefone: 162 ou pelo portal da prefeitura;

Disque Silêncio: A fiscalização pode ser acionada por meio da Ouvidoria 162;

Assistência Social: Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas): 3149-9922/3149-9223;

Serviço funerário: 99717-0868;

Abrigos: Bom Samaritano (Santa Rita) 3391-5044 e João Calvino - 3139-9018 / 3149-9498 (Divino Espírito Santo).

Vitória

Não haverá expediente administrativo nas repartições da Prefeitura de Vitória na quinta (20) e na sexta (21), quando foi decretado ponto facultativo. A administração municipal manterá serviços funcionando em esquema de plantão, como Pronto-Atendimentos (PA) e Guarda Municipal.

156 Online

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade.

Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

Guarda Municipal

Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala.

Defesa Civil

O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

Escolas

Não haverá aulas nas unidades da rede municipal de ensino na quinta (20). Na sexta (21), quando será ponto facultativo, cada escola seguirá o seu calendário escolar, que é previamente informado aos pais e servidores.

Central de Serviços

Demandas devem ser direcionadas para o aplicativo Vitória Online ou pelo Fala Vitória 156. Os principais serviços realizados são: operação tapa-buracos, manutenção da rede de drenagem, conservação e reparos das praças.

Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, vão manter o plantão 24 horas.