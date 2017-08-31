Veja o que funciona no feriado de 7 de setembro

Feriado prolongado a vista. Nesta quinta-feira (7) é comemorado o dia da Independência do Brasil. Em Vitória terá dobradinha de feriado, já que na sexta, dia 8, é aniversário da Capital capixaba. Confira o que funciona e programe-se!

1. Extrabom e Extraplus (Shopping Boulevard)

Sexta-feira: as lojas localizadas em Vitória,abrirão de 8h às 18h. Nas demais cidades o funcionamento será normal.

2. OK Superatacado e Hipermercado

Sexta-feira: o OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória, funciona das 9 às 20 horas. As demais lojas: OK Superatacado na Serra, em Cariacica e o de Linhares funcionam de 8 às 22 horas.

3. Supermercado Carone

Sexta-feira: As lojas localizadas em Vitória vão funcionar das 8h às 18 horas; demais localidades - funcionamento em horário normal.

4. Supermercados EPA

Sexta-feira: Lojas em Vitória estarão abertas das 8h às 18 horas; nas demais localidades em horário normal

5. Supermercado Casagrande

Sexta-feira: Horário normal

6. Supermercado Carrefour

Sexta-feira: abre das 8 às 23 horas

7. Schowambach

Sexta-feira: Horário normal

8. Walmart

Sexta-feira: 8h às 18 horas

:: PREFEITURAS

1. Cariacica

Não haverá expediente administrativo na Prefeitura durante o dia 7, assim como nas escolas e unidades de saúde do município. Todavia, os serviços essenciais serão mantidos. Na sexta-feira, ainda não há definição sobre o funcionamento da prefeitura.

2. Serra

Na quinta-feira, somente os serviços essenciais devem funcionar. Na sexta-feira, ainda não há definição sobre o funcionamento da prefeitura.

Com relação às escolas, cada unidade de ensino segue um calendário próprio. De acordo com a Secretaria de Educação, a maioria das escolas não devem funcionar na sexta (08), mas, isso não é uma regra para todas as unidades.

3. Vila Velha

No feriado, vão funcionar apenas os serviços públicos essenciais oferecidos pelo Município. Nos dias 6 (quarta-feira) e 8 (sexta-feira) de setembro o expediente será normal em todos as Secretarias Municipais, órgãos e setores da PMVV, incluindo o atendimento ao público realizado na sede administrativa da Prefeitura.

4. Vitória

Em razão dos feriados do Dia da Independência do Brasil, celebrado na quinta-feira (07) e do aniversário de Vitória, comemorado nesta sexta-feira (08), o atendimento de alguns serviços da Prefeitura Municipal de Vitória será diferenciado em regime de plantão.

5. Viana

Na quinta-feira, não haverá expediente administrativo da Prefeitura de Viana. Já na sexta-feira (08), foi decretado ponto facultativo, por isso, também, não haverá expediente administrativo. Os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi, o plantão da Defesa Civil e a coleta de lixo, por exemplo, seguem funcionando normalmente.

:: SHOPPINGS

1. Norte Sul

Quinta-Feira (7)

Lojas fechadas

Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 21h

Cinema: funcionamento normal

Sexta-Feira (8)

Lojas: abertura facultativa de 10h às21h e obrigatória de 15h às 21h

Praça de Alimentação e Quiosques: abertura obrigatória de 11h as 21h

Cinema: funcionamento normal

2. Shopping Vitória

Quinta-feira

Lojas e estandes: fechados

Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento das 11h às 22h

Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Centro Médico e Odontológico: fechado

Sexta-feira

Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 20h, sendo facultativo a abertura das 11h às 14h e das 20h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento das 11h às 22

Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Centro Médico e Odontológico: fechado

3. Shopping Jardins

Quinta-feira

Praça de Alimentação: funcionamento a partir das 11 horas

Cinema: funcionamento conforme programação

Lojas e Quiosques: fechados

Sexta-feira

Praça de Alimentação: funcionamento a partir das 11 horas

Cinema: funcionamento conforme programação

Lojas e Quiosques: abertos das 15h às 21 horas

4. Shopping Vila Velha

Quinta-feira

Lojas e Quiosques: Fechados

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Cinema: Funcionamento conforme a programação

Sexta-feira

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 23h

5. Shopping Praia da Costa

Quinta-feira

Lojas e Quiosques: Facultativo das 13h às 20 horas

Praça de Alimentação: 13h às 20 horas

Lazer e Cinema: 13h às 20 horas

Sexta-feira

Funcionamento normal

6. Shopping Moxuara

Quinta-feira

Lojas e Quiosques: 11h às 21 horas

Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas

7. Shopping Montserrat

Quinta-feira

Lojas e Quiosques: 11h às 22 horas, com abertura facultativa de 13h às 21 horas

Praça de Alimentação e Lazer: 13h às 21 horas

Sexta-feira

Horário normal

8. Shopping Mestre Álvaro

Quinta-feira

Lojas e Stands: 11h às 21 horas, com abertura facultativa entra 11h e 21 horas

Lazer e Cinema: 10h às 22 horas

Sexta-feira

Horário normal

9. Shopping Boulevard

Quinta-feira

Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas

Lojas, Quiosques e Supermercado: fechados

Sexta-feira

Funcionamento normal

:: BANCOS

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam nacionais, estaduais ou municipais.

Quinta-feira e sexta-feira: fechados

:: GOVERNO DO ESTADO

O expediente do órgão será diferenciado nos dias 7 e 8. Na quinta, funcionarão apenas os órgãos que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação. Já na sexta, só não há expediente nos órgãos que estão localizados na Capital.

:: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Poder Judiciário funcionará em regime de plantão nos dias 07 e 08 de setembro, feriados da Independência do Brasil e de Nossa Senhora da Vitória.

:: UNIGLÓRIA

Quinta-feira: Lojas fechadas

Sexta e Sábado: 9h às 18 horas