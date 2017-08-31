Veja o que funciona no feriado de 7 de setembro

Feriado prolongado a vista. Nesta quinta-feira (7) é comemorado o dia da Independência do Brasil. Em Vitória terá dobradinha de feriado, já que na sexta, dia 8, é aniversário da Capital capixaba. Confira o que funciona e programe-se!
1. Extrabom e Extraplus (Shopping Boulevard)
Sexta-feira: as lojas localizadas em Vitória,abrirão de 8h às 18h. Nas demais cidades o funcionamento será normal.
2. OK Superatacado e Hipermercado
Sexta-feira: o OK Hipermercado da Reta da Penha, em Vitória, funciona das 9 às 20 horas. As demais lojas: OK Superatacado na Serra, em Cariacica e o de Linhares funcionam de 8 às 22 horas.
3. Supermercado Carone
Sexta-feira: As lojas localizadas em Vitória vão funcionar das 8h às 18 horas; demais localidades - funcionamento em horário normal.
4. Supermercados EPA
Sexta-feira: Lojas em Vitória estarão abertas das 8h às 18 horas; nas demais localidades em horário normal
5. Supermercado Casagrande
Sexta-feira: Horário normal
6. Supermercado Carrefour
Sexta-feira: abre das 8 às 23 horas
7. Schowambach
Sexta-feira: Horário normal
8. Walmart
Sexta-feira: 8h às 18 horas
:: PREFEITURAS
1. Cariacica
Não haverá expediente administrativo na Prefeitura durante o dia 7, assim como nas escolas e unidades de saúde do município. Todavia, os serviços essenciais serão mantidos. Na sexta-feira, ainda não há definição sobre o funcionamento da prefeitura.
2. Serra
Na quinta-feira, somente os serviços essenciais devem funcionar. Na sexta-feira, ainda não há definição sobre o funcionamento da prefeitura.
Com relação às escolas, cada unidade de ensino segue um calendário próprio. De acordo com a Secretaria de Educação, a maioria das escolas não devem funcionar na sexta (08), mas, isso não é uma regra para todas as unidades.
3. Vila Velha
No feriado, vão funcionar apenas os serviços públicos essenciais oferecidos pelo Município. Nos dias 6 (quarta-feira) e 8 (sexta-feira) de setembro o expediente será normal em todos as Secretarias Municipais, órgãos e setores da PMVV, incluindo o atendimento ao público realizado na sede administrativa da Prefeitura.
4. Vitória
Em razão dos feriados do Dia da Independência do Brasil, celebrado na quinta-feira (07) e do aniversário de Vitória, comemorado nesta sexta-feira (08), o atendimento de alguns serviços da Prefeitura Municipal de Vitória será diferenciado em regime de plantão.
5. Viana
Na quinta-feira, não haverá expediente administrativo da Prefeitura de Viana. Já na sexta-feira (08), foi decretado ponto facultativo, por isso, também, não haverá expediente administrativo. Os serviços essenciais, como no Pronto Atendimento 24 horas, em Arlindo Villaschi, o plantão da Defesa Civil e a coleta de lixo, por exemplo, seguem funcionando normalmente.
:: SHOPPINGS
1. Norte Sul
Quinta-Feira (7)
Lojas fechadas
Praça de Alimentação e Quiosques: Abertura obrigatória das 11h às 21h
Cinema: funcionamento normal
Sexta-Feira (8)
Lojas: abertura facultativa de 10h às21h e obrigatória de 15h às 21h
Praça de Alimentação e Quiosques: abertura obrigatória de 11h as 21h
Cinema: funcionamento normal
2. Shopping Vitória
Quinta-feira
Lojas e estandes: fechados
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento das 11h às 22h
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: fechado
Sexta-feira
Lojas e estandes: funcionamento obrigatório das 14h às 20h, sendo facultativo a abertura das 11h às 14h e das 20h às 22h
Praça de Alimentação e Lazer: funcionamento das 11h às 22
Cinemas: de acordo com os horários das sessões
Centro Médico e Odontológico: fechado
3. Shopping Jardins
Quinta-feira
Praça de Alimentação: funcionamento a partir das 11 horas
Cinema: funcionamento conforme programação
Lojas e Quiosques: fechados
Sexta-feira
Praça de Alimentação: funcionamento a partir das 11 horas
Cinema: funcionamento conforme programação
Lojas e Quiosques: abertos das 15h às 21 horas
4. Shopping Vila Velha
Quinta-feira
Lojas e Quiosques: Fechados
Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h
Cinema: Funcionamento conforme a programação
Sexta-feira
Lojas e quiosques: 10h às 22h
Praça de alimentação e lazer: 11h às 23h
5. Shopping Praia da Costa
Quinta-feira
Lojas e Quiosques: Facultativo das 13h às 20 horas
Praça de Alimentação: 13h às 20 horas
Lazer e Cinema: 13h às 20 horas
Sexta-feira
Funcionamento normal
6. Shopping Moxuara
Quinta-feira
Lojas e Quiosques: 11h às 21 horas
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
7. Shopping Montserrat
Quinta-feira
Lojas e Quiosques: 11h às 22 horas, com abertura facultativa de 13h às 21 horas
Praça de Alimentação e Lazer: 13h às 21 horas
Sexta-feira
Horário normal
8. Shopping Mestre Álvaro
Quinta-feira
Lojas e Stands: 11h às 21 horas, com abertura facultativa entra 11h e 21 horas
Lazer e Cinema: 10h às 22 horas
Sexta-feira
Horário normal
9. Shopping Boulevard
Quinta-feira
Alimentação e Lazer: 11h às 22 horas
Lojas, Quiosques e Supermercado: fechados
Sexta-feira
Funcionamento normal
:: BANCOS
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não abrem em feriados oficiais, sejam nacionais, estaduais ou municipais.
Quinta-feira e sexta-feira: fechados
:: GOVERNO DO ESTADO
O expediente do órgão será diferenciado nos dias 7 e 8. Na quinta, funcionarão apenas os órgãos que desempenham suas atividades em regime de escala ou que não admitem paralisação. Já na sexta, só não há expediente nos órgãos que estão localizados na Capital.
:: TRIBUNAL DE JUSTIÇA
O Poder Judiciário funcionará em regime de plantão nos dias 07 e 08 de setembro, feriados da Independência do Brasil e de Nossa Senhora da Vitória.
:: UNIGLÓRIA
Quinta-feira: Lojas fechadas
Sexta e Sábado: 9h às 18 horas
Domingo: 9h às 16 horas