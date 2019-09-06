Veja o que funciona na Grande Vitória no feriado da Independência

Shoppings da Grande Vitória funcionarão em horário especial no final de semana Crédito: Danilo Meirelles

o comércio da Neste sábado (07), é comemorado o dia da Independência do Brasil eo comércio da Grande Vitória abrirá em horário especial.

SUPERMERCADOS

Epa

Todas as lojas da rede abrirão das 8h às 18h no feriado. Já no domingo (08), somente a unidade localizada na Avenida Marechal Campos, em Vitória, funcionará. Clientes podem se dirigir até o supermercado das 8h às 14h.

Ok Superatacado e Hipermercado

O Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica e o OK Hipermercado de Vitória, funcionam das 9 às 20h. Já as unidades do Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e de Aribiri, em Vila Velha funcionam das 8 às 18h.

A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

No domingo (08), o Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e de Aribiri, em Vila Velha e o OK Hipermercado, de Vitória funcionam das 8 às 15h.

A unidade Ok Superatacado do Shopping Moxuara, em Cariacica, funciona das 11 às 18h.

A loja do OK Superatacado de Linhares estará fechada.

Rede Extrabom

As lojas da rede - Extrabom e Extraplus -, estarão abertas das 8h às 18h no feriado, exceto a unidade de Guarapari - 8h às 20h -, Shopping Plaza Top Life, na Serra - 8h às 19h - e Boulevard Shopping Vila Velha - 10h às 21h.

No domingo (08), aniversário de Vitória, as lojas do município de Vitória que tradicionalmente abrem aos domingos, funcionarão de 8h às 15h.

PREFEITURAS

Cariacica

No município de Cariacica, o Pronto Atendimento 24 horas do Trevo de Alto Lage – que abriga os PAs Adulto e Infantil – funciona normalmente. Também estarão funcionando os PAs de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I, das 7h às 17h. A Farmácia Central, em Alto Lage, abrirá das 8h às 17h.

Já a Defesa Civil estará em plantão 24 horas. Caso haja emergências, os moradores podem entrar em contato pelos telefones (27) 98831-6000 ou 199.

O Conselho Tutelar de Cariacica funciona 24 horas nos fins de semana e feriados e o serviço de Abordagem Social funcionará em horário normal, das 9h às 18h.

Quanto aos serviços de limpeza em via pública, esses serão mantidos nas principais vias do município, assim como a coleta de lixo domiciliar.

Guarapari

No município de Guarapari, os serviços essenciais estão mantidos, como o funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento.

Serra

Na Serra, as Unidades de Pronto Atendimento de Carapina e Serra Sede e a Maternidade de Carapina funcionarão 24h. Também está mantido o atendimento na farmácia de Carapina, das 7h às 19h.

Já a coleta domiciliar de lixo acontece normalmente durante o feriado.

Vila Velha

Em Vila Velha, os Prontos Atendimentos da Glória e Cobilândia e o Hospital Municipal Maternidade funcionarão em regime de plantão 24h.

Vitória

Na Capital, os serviços essenciais estão mantidos. Confira:

- 156 Online

Moradores podem recorrer a esse canal de comunicação para buscar informações sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Vitória, registrar uma reclamação ou solicitar o atendimento de alguma demanda na cidade. Além de ligação telefônica, o atendimento pode ser feito online no aplicativo Vitória Online e por meio do portal da Prefeitura de Vitória. Por telefone, o atendimento é das 8 horas às 22 horas. Já pelo aplicativo Vitória Online ou pelo site, o atendimento é 24 horas por dia.

- Guarda Municipal

Agentes da Guarda Comunitária e da Guarda de Trânsito, além dos que atuam na Central de Videomonitoramento, vão trabalhar normalmente em regime de escala.

- Defesa Civil

O órgão faz plantão 24 horas, com atendimentos de emergências pelo número 98818-4432.

- Disque-Silêncio

O serviço vai funcionar em plantão 24 horas e deve ser acionado pelo Fala Vitória 156.

- Saúde

O Pronto-Atendimento de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, s/nº, em São Pedro III, e o Pronto-Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, na Praia do Suá, mantêm plantão 24 horas.

- Ônibus

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que os ônibus municipais vão funcionar neste sábado (07) com a mesma programação de domingos e feriados. No domingo (08), a programação seguirá a mesma do dia.

SHOPPINGS

Shopping Moxuara

- Lojas e quiosques: das 11h às 21h; (abertura facultativa entre 11h e 13h);

- Praça de alimentação: das 11h às 21h;

- Cinema: conforme a programação.

Shopping Mestre Álvaro

- Lojas e quiosques: das 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 15h);

- Alimentação e Lazer: das 11h às 00h;

- Pátio Mestre Álvaro: das 11h30 às 00h00;

- Cinema: conforme a programação.

Shopping Montserrat

- Lojas e quiosques: das 11h às 21h (abertura facultativa entre 11h e 15h);

- Alimentação e Lazer: das 11h às 22h;

- Cinema: conforme a programação.

Shopping Praia da Costa

- Lojas e quiosques: das 14h às 20h;

- Praça de alimentação: das 11h às 22h;

- Cinema, Lazer e Entrada Gourmet: conforme a programação.

Shopping Vitória

No sábado (07), as lojas e estandes têm abertura obrigatória das 14h às 21h e ponto facultativo entre às 13h e as 14h e das 21h às 22h. Já a praça de alimentação funcionará das 11h às 22h e o cinema de acordo com os horários das sessões.

No domingo (08), é aniversário do município de Vitória. Por isso, o funcionamento segue o mesmo horário do dia anterior.

Masterplace Mall

Neste sábado (07), as lojas funcionarão das 9h às 18h.

Shopping Vila Velha

No sábado (07), o shopping funcionará de 13h às 22h, mas é facultativo para as lojas que quiserem abrir às 10h. Cinema conforme programação.

No domingo (08), o local funcionará com horário normal de domingo: lojas abertas das 14h às 22h e praça de alimentação das 11h às 22h. Cinema conforme programação.

Boulevard Shopping

No sábado (07), as lojas do shopping funcionarão de 13h às 21h. A praça de alimentação estará aberta de 11h às 22h e o supermercado Extrabom da unidade ficará aberto de 10h às 21h. Segundo o estabelecimento, o cinema vai funcionar de acordo com a programação.

No domingo (08), o shopping vai funcionar normalmente.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) não tem expediente nos finais de semana.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) funcionará em regime de plantão, das 12 às 18h.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santão (TJES) não tem expediente nos finais de semana.

BANCOS