Novo trajeto

Veja como será o acesso à Terceira Ponte por bicicleta

As novas vias para ciclistas, que serão formadas por estruturas metálicas, vão se conectar a ciclovias já existentes em Vitória e Vila Velha

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 18:57 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Vitor Jubini

Os acessos a nova ciclovia que será instalada na Terceira Ponte vão envolver ruas das cidades de Vitória e de Vila Velha. Nas imagens abaixo você poderá conferir o trajeto que terá que ser feito para acessar a Terceira Ponte. Algumas ciclovias vão ser construídas e vão se unir a outras já existentes nas duas cidades.

Vamos começar pelo lado de Vitória. Os que quiserem acessar a ciclovia da ponte vão ter que entrar pela Avenida João Brandão, no trecho em que ela é transversal à Avenida Nossa Senhora dos Navegantes (Rua do Shopping Vitória). A entrada da ciclovia ficará próxima ao estacionamento que existe embaixo da ponte, do lado do Tribunal de Justiça. Por ali o ciclista começa o trajeto e logo na frente vai encontrar um pequeno retorno antes de começar a subir a rampa da ponte em direção a Vila Velha.

Já os que tiverem chegando de Vila Velha, logo após iniciar a descida da rampa da ponte, um pouco antes da Praça de Pedágio, haverá um retorno que fica próximo à rotatória da Rua José Alexandre Buaiz. O ciclista continua descendo a rampa até próximo a entrada do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua Tenente Mário Francisco Brito. E chega em Vitória.

Vista ciclovia Vitória Crédito: Marcelo Franco

Do outro lado da baía, os ciclistas que estiverem seguindo em direção a Vila Velha vão perceber que a nova ciclovia se descola da ponte na altura da Rua Vinicius Torres. A ciclovia segue por esta via, por um trecho, até encontrar a Rua Dr. Jairo Matos Pereira, por onde seguirá até encontrar a ciclovia da Avenida Champagnat.

Já os que deixam a cidade de Vila Velha rumo a Vitória vão acessar a ciclovia já existente na praia, na Avenida Antonio Gil Veloso. De lá vão pegar a nova ciclovia que será instalada na Rua Aldo Siqueira Mota, onde devem seguir até a Avenida São Paulo. É neste ponto que eles começam o trecho que vai se unir a subida da Terceira Ponte, para acessar a Capital.

Vista ciclovia vila Velha Crédito: Marcelo Franco

Quem é adepto de novas tecnologias como os patinetes e motos elétricas pode não ter uma boa notícia com relação à ciclovia na Terceira Ponte. Em entrevista para a rádio CBN, Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, descartou a passagem desses tipos de veículos no local, já que, segundo o secretário, o que se quer incentivar é a mobilidade ativa.

PROJETO

O projeto de mobilidade, anunciado ontem pelo governo do Estado, deverá ficar pronto em três anos. A expectativa, porém, é de que na metade do prazo uma das ciclovias já esteja liberado para uso, com tráfego nos dois sentidos.

As novas vias para ciclistas vão ser formadas por estruturas metálicas que serão instaladas para fora das duas laterais da plataforma de concreto da ponte. Cada via para bicicletas terá três metros de largura, contando assim com duas faixas. A ciclovia ficará abaixo da altura da mureta metálica de onde ficam os veículos, não permitindo com que o ciclista visualize os carros da via e que os motoristas não percam a visibilidade das paisagens ao redor da Terceira Ponte.

