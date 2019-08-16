Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

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Depois de dias com baixas temperaturas, o sol volta a aparecer mais firme no Estado

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 16:50

Bianca Martins

Bianca Martins

Publicado em 

16 ago 2019 às 16:50
O sol volta a aparecer neste final de semana no Espírito Santo Crédito: Foto - BR 101 - Nascer do sol
A presença do ar frio e seco ligado a uma massa de ar polar deixa o sábado (17) do capixaba com sol e pouca nebulosidade. Durante o decorrer do dia, a temperatura aumenta. A madrugada será fria, principalmente nas áreas altas do Espírito Santo, mas sem previsão de chuva.
Na Grande Vitória o sol aparecerá com poucas nuvens. A temperatura mínima registrada é de 13 °C e máxima chega a 27 °C. Na Região Serrana, nas áreas mais altas o dia começa com a mínima de 6 °C e ao longo do dia os termômetros chegarão a 24 °C.
No norte do
Estado
, não chove e a temperatura mínima é de 12 °C e máxima de 25 °C.
No domingo (18) o tempo permanecerá firme e com sol em todo o Estado de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), aumentando a temperatura em todas as regiões 
Em Vitória os ponteiros do termômetro registrarão a mínima de 14 °C e máxima de 30 °C.
 

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