Veja a previsão do tempo para o fim de semana no ES

A presença do ar frio e seco ligado a uma massa de ar polar deixa o sábado (17) do capixaba com sol e pouca nebulosidade. Durante o decorrer do dia, a temperatura aumenta. A madrugada será fria, principalmente nas áreas altas do Espírito Santo, mas sem previsão de chuva.
Na Grande Vitória o sol aparecerá com poucas nuvens. A temperatura mínima registrada é de 13 °C e máxima chega a 27 °C. Na Região Serrana, nas áreas mais altas o dia começa com a mínima de 6 °C e ao longo do dia os termômetros chegarão a 24 °C.
No norte do
, não chove e a temperatura mínima é de 12 °C e máxima de 25 °C.
No domingo (18) o tempo permanecerá firme e com sol em todo o Estado de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), aumentando a temperatura em todas as regiões
Em Vitória os ponteiros do termômetro registrarão a mínima de 14 °C e máxima de 30 °C.