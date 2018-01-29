Veja a lista de aprovados na Ufes e no Ifes

O Ministério da Educação divulgou hoje (29) a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os alunos que optaram por cursos na Ufes e no Ifes podem entrar na página do programa na internet e pesquisar pela instituição - local de oferta, curso grau e turno.

Conforme o cronograma divulgado pela Ufes, hoje sai o edital de convocação para a pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.

Na terça-feira, começa de fato a pré-matrícula on-line obrigatória para os alunos convocados no dia anterior. A pré-matrícula deverá ser feita até o dia 4 de fevereiro.

SAIBA MAIS

Cronograma

Segunda-feira

O resultado da chamada regular será divulgado no site www.sisu.ufes.br . No mesmo dia, será divulgado edital de convocação de todos os candidatos da chamada regular para pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.

Terça-feira

Pré-matrícula on-line obrigatória dos candidatos da chamada regular. O prazo vai até o dia 4 de fevereiro.

Reserva de vagas

Lei

A Lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva 50% de vagas para alunos de escola pública.

Modalidades