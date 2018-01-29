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Ensino Superior

Veja a lista de aprovados na Ufes e no Ifes

Resultado foi divulgado nesta segunda-feira no site do Sisu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 15:38

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 15:38

O Ministério da Educação divulgou hoje (29) a lista dos candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os alunos que optaram por cursos na Ufes e no Ifes podem entrar na página do programa na internet e pesquisar pela instituição - local de oferta, curso grau e turno.
A partir desta segunda-feira (29), os candidatos que conquistaram uma das vagas oferecidas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) passarão a ser convocados pela instituição.
Conforme o cronograma divulgado pela Ufes, hoje sai o edital de convocação para a pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.
Na terça-feira, começa de fato a pré-matrícula on-line obrigatória para os alunos convocados no dia anterior. A pré-matrícula deverá ser feita até o dia 4 de fevereiro.
SAIBA MAIS
Cronograma
Segunda-feira
O resultado da chamada regular será divulgado no site www.sisu.ufes.br. No mesmo dia, será divulgado edital de convocação de todos os candidatos da chamada regular para pré-matrícula on-line, comprovação de renda, avaliação étnico-racial e orientação para pessoas com deficiência.
Terça-feira
Pré-matrícula on-line obrigatória dos candidatos da chamada regular. O prazo vai até o dia 4 de fevereiro.
Reserva de vagas
Lei
A Lei nº12.711 de 29 de agosto de 2012 prevê reserva 50% de vagas para alunos de escola pública.
Modalidades
Há reserva em quatro modalidades, que incluem autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; mesmas origens, independente da renda familiar; outros estudantes com renda familiar bruta per capital igual ou inferior a 1,5 salário mínimo; ou com renda superior a isso e que tenha cursado o ensino médio inteiro em instituição pública. 

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