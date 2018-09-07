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BR 381

Veículo com placas de Vitória se envolve em acidente com 5 mortes em MG

Uma das vítimas estavam em uma caminhonete com placas de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2018 às 17:42

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 17:42

Colisão frontal entre dois carros deixou cinco mortos e três feridos na BR-381, em Naque, Minas Gerais Crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação
Cinco pessoas morreram e três ficaram feridas em acidente envolvendo um veículo de passeio e uma caminhonete no quilômetro 212 da BR-381 no município de Naque, no Vale do Aço, região leste de Minas Gerais, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas estava em uma Toyota Hilux com placas de Vitória. O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (6), por volta de 22h.
Segundo a corporação, os dois veículos, um Fiat Siena placas ITF-5788, de Belo Horizonte, e uma Toyota Hilux placas OCV-1765, de Vitória, bateram de frente. O Fiat havia partido de Padre Paraíso (MG), no Vale do Jequitinhonha, e seguia no sentido capital. Dos cinco mortos, quatro estavam neste veículo e um na caminhonete.
De acordo com informações publicadas pelo "Diário do Aço", foram socorridos com vida na Hilux, Elaine Cota Pires Ribeiro, de 36 anos, apresentando ferimentos diversos e Aulos Marcos Rocha Ribeiro, de 46 anos, condutor da picape, também com ferimentos diversos. A passageira Eliana do Carmo Cota, de 63 anos, não resistiu e morreu.
Do Siena foi socorrido com vida José Martins dos Santos, de 30 anos. Vieram a óbito, o condutor do Fiat, Carlos Alexandre Pereira de Souza, de 35 anos, e os passageiros, Antonio Gomes de Souza, de 62 anos, Flozina Ribeiro de Souza, de 84 anos e uma jovem aparentando 20 anos, que estava sem documento de identidade.
Os feridos foram levados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, também no Vale do Aço. Os corpos forma encaminhados para o DML de Ipatinga.

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