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Depredação

Vandalismo custa R$ 755 mil por ano na Grande Vitória

Grande Vitória tem prejuízo com depredações e pichações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 02:39

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 02:39

Escultura de globo que fica na Praça do Papa, em Vitória, foi pichada Crédito: Marcelo Prest
Ela está por todo lado, aparece da noite para o dia e tira um dinheirão dos cofres públicos. A depredação do patrimônio custa aos municípios da Grande Vitória cerca de R$ 755 mil por ano. A verba, que poderia ser utilizada para outros fins, acaba sendo gasta na limpeza de estátuas e monumentos pichados, reposição de lixeiras depredadas e manutenção de bancos e pontos de ônibus quebrados.
Na segunda-feira (30), quem passou pela Praça do Papa, em Vitória, não pôde deixar de notar a pichação no globo que fica no centro do local. A prefeitura da Capital, por meio de nota, informou que não tem como estimar quanto será gasto para a recuperação deste monumento específico, mas disse que a administração desembolsa, por ano, cerca de R$ 225 mil para fazer reparos após atos de vandalismo.
Além da limpeza de monumentos pichados, o dinheiro é gasto com reposição de lixeiras. Todo mês, 40 lixeiras quebradas são substituídas na Capital.
Outro exemplo de depredação é o que foi feito com o obelisco em homenagem ao português Vasco Fernandes Coutinho, que fica em uma rotatória na Praia do Canto. O monumento teve as placas arrancadas.
Obelisco em homenagem a Vasco Fernandes Coutinho, na Praia do Canto, teve placas arrancadas Crédito: Vitor Jubini
Conforme o Código Penal, a destruição do patrimônio público é crime e gera processo judicial. Como é considerado de menor potencial ofensivo, o agressor não vai preso.
CENTRO
 
O Centro de Vitória também sofre com a falta de respeito ao patrimônio público. Segundo Everton Brito Martins, presidente da associação dos moradores da região, os bustos, estátuas e prédios históricos são os principais alvos.
É uma situação que chateia muito os moradores porque são personalidades históricas que foram homenageadas por um trabalho relevante. Tudo que está no espaço público pertence a todos. Quando está tudo feio ou quebrado, ninguém aproveita, relata.
PRAÇAS E PLACAS
Na Serra, é a manutenção de praças e parques que custa mais aos cofres públicos. Os parquinhos são muito vandalizados. Sobra até para as plantas, que são destruídas ou roubadas, e a gente tem que repor. Tem local que reformamos todo ano mas, pouco depois, já está tudo quebrado. Dá até desânimo de ver, relata Moisés Svensson, diretor de Limpeza Pública da Serra.
A prefeitura ainda gasta cerca de R$ 7 mil por mês substituindo tampas de bueiro roubadas ou quebradas intencionalmente.
O alvo em Vila Velha são as placas de trânsito, que estão sendo quebradas e até roubadas. O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich, diz não entender a motivação. Tem gente que carrega placa de trânsito para usar de decoração em casa. É até difícil acreditar, diz. O município gasta mais de R$ 92 mil por ano repondo as placas e fazendo outros reparos.
Em Cariacica, segundo a prefeitura, equipamentos de ginástica e brinquedos de praças, placas de sinalização, papeletas, caixas coletoras são os alvos constantes dessas ações criminosas.

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