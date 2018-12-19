Vai à praia no ES? Atenção ao que pode ou não pode

As amigas Beatriz, Victória e Helena frequentam a Ilha do Boi, em Vitória, e não gostam de caixinhas com som muito alto Crédito: Marcelo Prest

A dois dias do verão, o sol e as altas temperaturas já atraem centenas de pessoas às praias da Grande Vitória. Com a chegada da estação mais quente do ano e dos feriados de Natal e ano-novo, a orla vai receber ainda mais banhistas. E se tem um mar de gente no mesmo espaço, é preciso respeitar algumas regras, tudo no melhor clima de boa vizinhança.

Para colocar ordem nos calçadões e na areia, prefeituras preparam, todos os anos, uma lista de regras, que prevê o que não pode e o que está liberado nas praias.

Uma das proibições é carro de som. Esse tipo de atrativo está vedado nas praias de Vila Velha, Serra, Vitória, Guarapari e algumas do interior. Por outro lado, aquelas caixinhas de som, queridinhas de outros verões e que caíram no gosto dos praieiros, estão permitidas, desde que não o volume não seja muito alto, a ponto de atrapalhar as pessoas em volta.

Na Serra, levar caixinhas de som para as praias está liberado, mas as pessoas não podem perder o bom senso, ou seja, o volume da música não pode atrapalhar os banhistas ao redor, explica Mirian Soprani, Secretária de Desenvolvimento Urbano da Serra.

A estudante Beatriz Oliveira Krause frequenta a praia da Ilha do Boi, em Vitória, com as amigas Victória Nunes e Helena Emerick Abaurre. Ela aprova a proibição. O som alto é muito incômodo. Dependendo do volume, até o das caixinhas portáteis atrapalha.

LANCHINHO

Vendedores ambulantes estão liberados para atuar nas praias, desde que sigam algumas regras. Em Vila Velha, por exemplo, eles já foram cadastrados e capacitados sobre as regras que devem seguir.

A areia das praias de Vila Velha são muito desniveladas por isso, vendedores de milho devem rodar o menos possível e dar preferências às áreas mais planas. Isso foi passado para eles, exemplifica Edmar Barbosa Junior, coordenador da equipe de fiscalização de posturas da cidade.

Ainda no município, também há regras para colocar mesas na areia. Na praia, os quiosques podem colocar até 50 jogos de mesas até a linha dos salva-vidas, afirma Barbosa.

RECOMENDAÇÃO

Fabrício e Muriele Tonani e o filho, Noa, 3, passam férias em Vitória e aprovam as regras. "São necessárias, principalmente em praias mais cheias." Crédito: Marcelo Prest

Quem gosta de aproveitar os dias de folga para praticar esportes também deve estar atento às regras. Em Vitória, por exemplo, a recomendação é evitar locais com muita gente perto.

A orientação é que não seja praticada atividade física em locais de grande aglomeração, principalmente esportes com bola, como futebol, frescobol e vôlei. Em Camburi, por exemplo, tem vários campos, com áreas apropriadas, mas na Ilha do Boi não. Então, é pedido o bom senso da população, finaliza o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), Leonardo Krohling.

SEM CHURRASQUEIRA E SEM ALTO NO NORTE

No Norte do Estado, prefeituras proibiram o som alto dos carros, churrasqueiras e tendas. Em Linhares, o secretário municipal de cultura, turismo, esporte e lazer, Ivan Salvador Filho, informou que por solicitação da população, a gestão municipal determinou a proibição do som alto dos veículos tanto em via pública como em local reservado.

O barulho muito alto dos carros estava atrapalhando a comunidade e afastando os turistas dos balneários, informou.

Já na entrada das praias, a prefeitura informou que os agentes da Guarda Civil municipal farão uma ação educativa com entrega de panfletos orientando sobre poluição sonora. Os carros flagrados com som acima de 70 decibéis poderão ser multados em valores que variam de R$ 1,5 mil a R$ 7 mil. Além disso, o veículo pode ser apreendido.

Em Aracruz, a prefeitura informou que além do som alto, churrasqueiras e tendas estão proibidos em todo o litoral do município. A Secretaria municipal de Meio Ambiente disse que atua através de denúncias e faz a medição do som.