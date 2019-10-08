Home
UVV divulga os classificados para a 2ª fase do vestibular de Medicina

A prova foi realizada na tarde do último domingo (06)

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 13:31

 - Atualizado há 6 anos

Vestibular de Medicina na UVV 2020/1 Crédito: Divulgação

A Universidade Vila Velha divulgou os classificados para a segunda fase do vestibular de Medicina 2020/1. Mais de 4 mil candidatos participaram da prova realizada na tarde do último domingo (06). O exame contou com questões objetivas de conhecimentos gerais. A segunda etapa acontece no dia 13 de outubro, às 14h, no Campus Boa Vista da instituição, em Vila Velha.

Arquivos & Anexos

Vest Medicina UVV 2020/1: Conheça os classificados para a segunda fase

Tamanho de arquivo: 652kb

Desta vez, os candidatos farão uma redação e responderão a questões discursivas e objetivas de Biologia e Química. Eles concorrem a uma das 85 vagas para o curso de Medicina disponíveis na UVV no próximo semestre. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 20 de outubro.

