UVV divulga os classificados para a 2ª fase do vestibular de Medicina

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 13:31
- Atualizado há 6 anos
A Universidade Vila Velha divulgou os classificados para a segunda fase do vestibular de Medicina 2020/1. Mais de 4 mil candidatos participaram da prova realizada na tarde do último domingo (06). O exame contou com questões objetivas de conhecimentos gerais. A segunda etapa acontece no dia 13 de outubro, às 14h, no Campus Boa Vista da instituição, em Vila Velha.
Desta vez, os candidatos farão uma redação e responderão a questões discursivas e objetivas de Biologia e Química. Eles concorrem a uma das 85 vagas para o curso de Medicina disponíveis na UVV no próximo semestre. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 20 de outubro.
