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Prova

UVV divulga os classificados para a 2ª fase do vestibular de Medicina

A prova foi realizada na tarde do último domingo (06)

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 13:31

Publicado em 

08 out 2019 às 13:31
Vestibular de Medicina na UVV 2020/1 Crédito: Divulgação
A Universidade Vila Velha divulgou os classificados para a segunda fase do vestibular de Medicina 2020/1. Mais de 4 mil candidatos participaram da prova realizada na tarde do último domingo (06). O exame contou com questões objetivas de conhecimentos gerais. A segunda etapa acontece no dia 13 de outubro, às 14h, no Campus Boa Vista da instituição, em Vila Velha.

Arquivos & Anexos

Vest Medicina UVV 2020/1: Conheça os classificados para a segunda fase

Tamanho do arquivo: 652kb
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Desta vez, os candidatos farão uma redação e responderão a questões discursivas e objetivas de Biologia e Química. Eles concorrem a uma das 85 vagas para o curso de Medicina disponíveis na UVV no próximo semestre. A divulgação dos aprovados está prevista para o dia 20 de outubro.

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