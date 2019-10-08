UVV divulga os classificados para a 2ª fase do vestibular de Medicina

A Universidade Vila Velha divulgou os classificados para a segunda fase do vestibular de Medicina 2020/1. Mais de 4 mil candidatos participaram da prova realizada na tarde do último domingo (06). O exame contou com questões objetivas de conhecimentos gerais. A segunda etapa acontece no dia 13 de outubro, às 14h, no Campus Boa Vista da instituição, em Vila Velha.