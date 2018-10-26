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UVV divulga lista de aprovados no vestibular

As provas da 2ª etapa de Medicina e a etapa única dos demais cursos foram aplicadas no dia 21 de outubro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 22:13

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 22:13

A Universidade Vila Velha tornou público o resultado final do Vest UVV 2019/1 para os mais de 14.000 inscritos. As provas da 2ª etapa de Medicina e a etapa única dos demais cursos foram aplicadas no dia 21 de outubro. A matrícula deverá ser formalizada pelo convocado ou por seu representante legal na CRA (Central de Relacionamento com o Aluno) da Universidade Vila Velha, no Campus Boa Vista, a partir do dia 26 de outubro. Todos os prazos e documentação necessária podem ser conferidos no edital de matrícula, disponível no site da Instituição.
AS LISTAS
- Convocados para o curso de Medicina [.PDF]
- Convocados para demais cursos [.PDF]

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