US$ 20 milhões a receber de Dubai. O golpe mais bizarro via Instagram

Entre uma curtida e outra em fotos das vidas alheias, a notificação da minha caixa de mensagem fez o polegar respirar. Será um vídeo engraçado ou um amigo apresentando mais uma de suas inatingíveis - porém bem intencionadas - metas amorosas? Para minha surpresa, um golpe. Uma tentativa de golpe contra mim. Alguém claramente interessado em roubar minhas informações pessoais ou em me tomar algum dinheiro.

A apresentação se dá em nome de uma "diretora financeira" de um banco de Dubai. Mesmo assim, convencionemos tratar o interlocutor ou interlocutora como o golpista, no masculino. A narrativa se desenvolve em torno de uma morte, mas não há motivo para consternação. São tantas as lacunas da história contada que é difícil acreditar que alguém seja capaz de se convencer a respeito.

Em síntese: um homem com o mesmo sobrenome que o meu, Valfré, e sem herdeiros morreu em Dubai. Em casos assim, diz o golpista, o banco se apropria da herança do defunto. A "diretora" não acha justo que esse seja o fim de tanto dinheiro de uma pessoa física. Então, faz uma busca aleatória no Instagram, até que me encontra. Se o sobrenome é igual, posso me passar por parente, diz ela. Propõe uma transação abaixo de todas as suspeitas: eu me passo por parente do Mr. John e aceito dividir 50% da bolada.

A "diretora financeira" fala em US$ 20.000.000,00. Assim, redondinhos, escritos com todos esses zeros. Dez milhões para cada. Penso: "é verdade esse bilete".

A TEORIA DE VEITCH

Tenho duas opções: uma é ignorar solenemente o golpista e bloqueá-lo. A outra é buscar inspiração no escritor e comediante britânico James Veitch e tentar fazer com que outras pessoas não caiam na mesma cascata.

Veitch passou a responder spams com ofertas e chances absurdas que recebia por e-mail. Ele acredita que, fazendo isso, gasta o tempo de golpistas e evita que outras pessoas sejam vítimas das enganações. Prolongava conversas por semanas com pessoas mal intencionadas para que as investidas golpistas chegassem a lugar algum.

A paciência rendeu a ele um livro a respeito e algumas apresentações no TED Talks , o conjunto de conferências sobre ideias variadas que "valem a pena ser disseminadas".

O caminho pela opção veitchiana requer alguns cuidados extras. Uma segunda conta de e-mail é fundamental, uma vez que o endereço pode virar alvo de novos spams. Além disso, aciono editores do jornal, um especialista em segurança da informação e um policial civil.

Crimes eletrônicos podem ser sofisticados e enganar, sobretudo, pessoas menos familiarizadas com os riscos da internet. Portanto, é melhor não fazer isso em casa - embora Veitch recomende o contrário. Um descuido pode trazer sérias dores de cabeça.

Entre a primeira e a última mensagem da conversa com o golpista do Instagram passaram-se oito dias. Não é possível saber se o bate-papo prolixo evitou outras vítimas, mas algumas horas da pessoa mal intencionada por trás de um perfil falso foram saborosamente desperdiçadas.

A primeira etapa do diálogo foi a seguinte, mantidos os erros gramaticais e de digitação:

Além de um bom coração, ele também escreve em português perfeitamente mesmo sendo "kwaitiano". Só que não.

O golpista se passa por Maha Khaled Saleh Al-Ghunaim. A verdadeira é nascida no Kwait e é uma executiva respeitada. Fundou, em 1998, o Global Investment House, uma importante firma de investimentos no Oriente Médio e no exterior. Segundo o Arabian Business , Al-Ghunaim lidera outras empresas de alto padrão no Oriente Médio.

A farsa da conversa sobre os US$ 20 milhões não resiste a uma simples busca reversa no Google. A foto usada no perfil falso que se passa por ela no Instagram é da Forbes . A famosa revista americana considerou Maha Al-Ghunaim uma das 100 mulheres mais poderosas do mundo inteirinho, em 2010.

Após as primeiras mensagens, o golpista prossegue. Apesar das elevadas doses de ironia, quem estava por trás do disfarce segue com a conversa sem sentido. Insiste com a ficção.

Em crimes como esse, golpistas costumam oferecer uma vantagem alta, mas pedem algo em troca. E é com essa contrapartida que eles realmente lucram. Às vezes, pedem uma quantia em dinheiro. Pequena, se comparada com a fortuna que a vítima (não) receberá.

Ainda não sabemos o que será pedido em troca. Nesta outra etapa do diálogo, o golpe começa a ficar ainda mais claro.

Eu preciso enviar um e-mail para que a resposta venha com um passo a passo até a fortuna da qual "poderei desfrutar". Antes, pergunto se o "dinheiro" oferecido poderá ser usado para qualquer coisa. Para qualquer coisa mesmo.

O passo a passo é cômico. É um grande texto que tenta convencer sobre não haver nada errado ou criminoso na transação. Ao mesmo tempo, deixa muito claro que não posso revelar a negociação para ninguém, em hipótese alguma. "Me custaria a minha reputação que me levou anos para construir o que é mais importante para mim (sic)", diz a mensagem.

O mais interessante é o que foi pedido em troca. A lista, escrita em caixa alta, foi a seguinte:

1. NOME COMPLETO

2. DATA DE NASCIMENTO

3. OCUPAÇÃO

4. ENDEREÇO

5. CONTATO

6. NÚMERO DE TELEFONE

7. CARTÃO DE IDENTIDADE DIGITALIZADO (FRONTAL E TRASEIRO)

RISCOS

Pedi ao especialista em segurança da informação Gilberto Sudré para dar exemplos de problemas que alguém teria se entregasse dados pessoais como esses a um estelionatário. "Com estes dados, o golpista pode abrir um crediário em seu nome, comprar produtos e até conseguir um cartão de crédito como se fosse você", exemplificou. Ou seja, finalmente, entende-se a malícia por trás da história fantasiosa.

Não enviei os documentos solicitados, obviamente. Em vez disso, fiz algumas perguntas. O propósito, afinal, é ganhar tempo. Ou melhor, perder o tempo do golpista: "Antes quero saber o que pode acontecer com você e comigo se essa transação for descoberta. Alguém pode ser preso? A Lava Jato pode nos descobrir?".

Horas depois, o golpista envia nova mensagem, não mais por e-mail, mas novamente pelo aplicativo:





Passo a dizer que enviei todos os documentos solicitados, obviamente sem enviá-los. E sempre usando gírias e expressões populares no Kwait (#sqn). Oito dias desde a primeira abordagem, alguém é vencido pelo cansaço:

Outras mensagens foram enviadas na tentativa de retomar a "transação". Em vão. O perfil @maha_ghunaim45, no Instagram, é bem ativo. As novas mensagens eram rapidamente visualizadas, mas jamais respondidas. O dono da conta deve ter optado por alguém que não o trollasse.

NÃO CUSTA LEMBRAR

Apresentamos o caso ao policial civil Eduardo Pinheiro Monteiro, especialista em crimes cibernéticos. Ele destacou que golpes como esses são bem comuns e que desconfiar sobre facilidades vantajosas é sempre fundamental.