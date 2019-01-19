Uma musa apaixonada por carnaval e futebol

Garota do Samba carnaval da Boa Vista, Pâmela Silva, 21, cresceu em meio ao futebol. A família, totalmente envolvida com o esporte, tem até um time onde mora, em Cariacica. E, há três anos, a esportista conheceu uma nova paixão: o. Hoje, me entrego totalmente ao samba e à minha escola, relata.

E paixão é algo que define bem tudo que Pâmela está envolvida. A Boa Vista foi amor à primeira vista. Assisti o desfile pela televisão e falei: um dia vou ser passista da escola. Dito e feito. Hoje passista show, Pâmela também representa a escola em todos os eventos.

Ao receber o convite para participar do concurso da Garota do Samba, ficou em êxtase. Não estava acreditando. Minha ficha não tinha caído até que começou a preparação: arrumar roupa, cabelo, maquiagem. Foi uma sensação única na minha vida, conta.

A sambista trabalha como manicure, mas almeja caminhos diferentes para o futuro: quer se formar em Educação Física. Sou apaixonada pelo futebol e pelo samba. Quero me tornar professora de dança, de samba, ou em uma escolinha de futebol, que é meu sonho, relata.

Falando em desejos, outro grande objetivo de Pâmela é comprar uma casa própria para a mãe, Gerlane Maria. Não moramos de aluguel, mas com minha tia, minha prima e meu avô. Então, quero dar uma casa própria a ela, revela. No carnaval? Quero chegar ao nível máximo: ao posto de rainha de bateria. E, se depender de dedicação, Pâmela está no caminho certo. Eu dou o máximo pela escola. Faço atividade física (entre elas, o futebol), regulo alimentação e me dedico a cada ensaio, conta a candidata.





PÂMELA

Altura

1,65 metro

Peso

54 kg

Profissão

Manicure

Preparação

Para fazer bonito na avenida, Pâmela conta que regula a alimentação, faz atividade física, e se dedica totalmente aos ensaios.

Início no samba

Na TV A Garota do Samba viu o desfile da Boa Vista pela televisão e se encantou pela escola.

GAROTINHA

A pequena sambista Sophia Corrêia dos Santos tem apenas 8 anos, mas é talento puro. Na escola desde os quatro anos, a menina tem a quem puxar. A mãe, Carla Santos, é passista show da Boa Vista. Foi por isso, inclusive, que Sophia pegou gosto pelo carnaval. Acho que está no sangue. Sempre levo ela aos ensaios comigo, conta. Sophia é passista show e marca presença em todos os eventos, junto com a mãe.

Neste ano, é a primeira vez que Sophia irá mostrar o samba no pé no Sambão. Eu adorei quando fui escolhida. Explodi de alegria. Eu amo minha escola e é um sonho poder presentá-la. Participar do carnaval é uma diversão para mim, relata a menina.

SOPHIA

8 anos

Mora em Santana, Cariacica, é vizinha da Garota do Samba.

INÍCIO NO SAMBA

Aos 4 anos. Apaixonou-se pelo carnaval frequentando os ensaios com a mãe.

Família no samba

Faz parte da mesma ala que a mãe, como passista show.

Futuro