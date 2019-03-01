Uma em cada três pessoas reprovam ao tentar tirar a carteira de motorista, segundo informações do Detran-ES. De acordo com o órgão, no ano passado mais de 45 mil pessoas tentaram tirar a habilitação e não conseguiram. No ano anterior foram cerca de 47 mil.

O diretor de Habilitação e Veículos do Detran-ES, Marcus Perozini, explica que a reprovação vem por vários fatores, dependendo do tipo de habilitação que o candidato pretende tirar. No caso das motos, por exemplo, os erros mais comuns são colocar o pé no chão com o veículo ainda em movimento ou descumprir o percursos estabelecido para a prova.

Your browser does not support the audio element. Um em cada três capixabas reprova na prova de trânsito

Já no caso dos carros, as principais razões para perda de pontos é deixar o veículo "morrer" ou esquecer de sinalizar com a seta antes de virar. Quem pretende tirar carteiras profissionais, para conduzir ônibus e caminhões, costuma errar na hora da baliza. "Por se tratar de veículos muito grandes, há a dificuldade em fazer a baliza", explica.

Para o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Espírito Santo, Anderson Perozini, o alto índice de reprovação faz com que a priva de trânsito seja uma das das mais difíceis. "Com apenas três pontos, a pessoa já é reprovada. Ou seja, se o aluno esquecer de vincular a seta no momento correto, já perde os três pontos. A partir daí, qualquer outro erro já leva à reprovação automática", explica.

Ele lembra ainda que há várias infrações que, sozinhas, já fazem o aluno perder a prova, como avanço de sinal vermelho, por exemplo.

Mais do que a dificuldade do conteúdo em si, para o presidente do Sindauto a principal razão das reprovações é o psicológico de quem vai fazer a prova. "Muita gente fica nervosa, não dorme no dia anterior e acaba fazendo uma prova ruim mesmo sabendo de todas as regras", diz. O diretor do Detran concorda e diz que "é bom que a pessoas procurem se acalmar, não deixar ser levado pelo nervosismo."

Em alguns casos, Anderson afirma, os alunos chegam a procurar ajuda psicológica para tentar passar na prova. Há ainda aqueles que já chegam ao Centro de Formação de Condutores com algum trauma relacionado à veículos e que acabam precisamo de uma atenção especial por parte dos instrutores. "Esses alunos acabam pagando por mais aulas para perder o medo", relata.

Atualmente, para realizar a prova, o candidato precisa fazer 25 horas/aula práticas no caso de habilitação para carros e 20 horas/aula para motos.