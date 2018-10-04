Alunos de Fisioterapia em sala do Centro de Reabilitação Física (Crefes): curso é o 20º melhor do país Crédito: Carlos Alberto Silva

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) tem seis cursos entre os 20 melhores do país, segundo o Ranking das Universidades da Folha de S. Paulo (RUF), que avalia instituições públicas e privadas. Os cursos mais bem colocados foram Agronomia (13º), Serviço Social (15º), Engenharia Civil (17º), Engenharia Química (19º), Engenharia Ambiental e Fisioterapia (ambos em 20º).

Para a pró-reitora de Graduação da Ufes, Zenólia Figueiredo, o resultado da universidade reflete um esforço na qualificação dos professores, na produção científica e nos investimentos em ensino. Mesmo em época de crise, ela afirma que foi possível alocar recursos para algumas áreas estratégicas. Estamos fazendo ações muito cirúrgicas. Como tem pouco dinheiro, ele é todo canalizado para a prioridade, que é o ensino.

Cinco indicadores são avaliados pelo RUF, publicado no início da semana: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Tanto o nosso corpo docente quanto discente tem uma ótima qualificação: nenhum curso nosso ficou abaixo de três no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). Dentre esses que foram destaque, não tem nenhum curso com nota menor que quatro (a maior nota é cinco), afirmou.

No campo da pesquisa, a pró-reitora explicou que, principalmente nas engenharias e na Agronomia, foi importante a parceria com as empresas, que ajudam no financiamento de equipamentos de laboratórios e contribuem para o quesito inovação, através das publicações coletivas, quando há parceria com o pesquisador.

Já a boa colocação do curso de Serviço social se deve, de acordo com a universidade, à grande carga horária de estágio do curso. Eles acabam tendo relação muito forte com a comunidade e isso também conta para a nota, esclarece.

Para os estudantes de Fisioterapia, o número de estágios também é um diferencial. Temos excelentes professores que nos proporcionam uma boa base teórica. Dessa forma, conseguimos chegar mais bem preparados nos estágios, diz a estudante de Fisioterapia Lorraine Christiny Sepulthro.

A também graduanda do curso Luana Bergamim Uliana destaca a qualidade dos professores que oferecem uma boa base teórica e prática. Eles têm muita experiência prática e sempre estão bem atualizados sobre as novidades do mercado.

NACIONAL

Na classificação geral das universidades, dentre as instituições do país, a Ufes ficou em 26ª colocação, com uma média de 79,87 pontos de 100. A colocação é melhor que a do ranking divulgado no ano passado, quando a instituição ficou em 28º lugar. Na primeira colocação está a Universidade de São Paulo (USP), com 97,52 pontos, e, na segunda, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com 97,29.

O ranking avalia os 40 cursos de graduação com mais ingressantes no Brasil, segundo o Censo da Educação Superior. Os dados que compõem os indicadores são coletados nas bases do censo e de fundações federais e estaduais de fomento à ciência, e em duas pesquisas anuais realizadas pelo Instituto Datafolha. O instituto entrevista profissionais de RH de todo o país para montar a avaliação do indicador de mercado de trabalho.

RANKING UNIVERSITÁRIO

As melhores do país

1º. Universidade de São Paulo (USP)

2º. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

3º. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

4º. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

5º. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

26º. Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Os cursos mais bem avaliados da Ufes

13º. Agronomia

15º. Serviço Social

17º. Engenharia Civil

19º. Engenharia Química

20º. Fisioterapia

20º. Engenharia Ambiental

TREZE CURSOS DE PÓS COM ALTO DESEMPENHO

Os programas de pós-graduação da Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) têm obtido bom desempenho segundo avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Trinta e três dos 49 programas acadêmicos da Ufes têm nota maior ou igual a quatro. Dentre elas, 13 programas obtiveram nota cinco, considerada alta e difícil de obter apesar de não ser a máxima, que é 6.

A avaliação da Capes é feita a cada quatro anos. Nesse intervalo, cerca de 16% dos programas da Ufes tiveram aumento na nota.

Dentre aqueles com melhor avaliação, estão os programas de Astronomia, Biotecnologia, História, Serviço Social e Educação.

Quase a totalidade das pesquisas científicas feitas pela universidade ocorre na pós-graduação, ou seja, no mestrado e no doutorado, afirma o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes, Neyval Costa Junior.

Ele afirma que, dentro da avaliação da Capes, o que mais pesa é a produção científica do corpo docente e discente. Cada vez mais a produção dos estudantes é mais importante para tentar definir o quão bom o curso é. Pois quando um aluno faz um bom mestrado ou um doutorado, vai publicar aquela pesquisa em uma revista importante e isso conta muito para uma boa nota.

INTERNACIONAL





O bom desempenho dos programas de pós-graduação da Ufes se reflete também no exterior. A universidade está na 75ª colocação entre as 1.771 instituições ibero-americanas de educação superior (incluindo, além das latino-americanas, as portuguesas e espanholas). O levantamento foi publicado este ano pelo grupo SCImago, que utiliza, na classificação, as informações sobre os trabalhos de pesquisa acessíveis na Base de Dados Scopus (da Editora Multinacional Elsevier).

O pró-reitor comemora a boa colocação e acrescenta que, em 2017, a universidade alcançou a marca de mil publicações científicas no ano.

Além do volume de publicações, entre os critérios utilizados pelo Ranking do SCImago, é levado em consideração ainda o fator de impacto, que é o número de vezes em que os artigos indexados na Base Scopus são citados em outros trabalhos acadêmico-científicos.

Esse ranking é interessante porque trabalha com informações quantitativas. Por exemplo, quais artigos foram publicados, em quais revistas de divulgação científica, qual o nível de relevância dessas revistas e se o artigo foi desenvolvido com cooperação internacional, afirma o professor.

Nessa mesma classificação, a Ufes fica em 25º lugar dentre as universidades brasileiras e em 39º se consideradas as instituições latino-americanas.

MEDICINA E ODONTOLOGIA COM BAIXA AVALIAÇÃO

Enquanto os programas de pós-graduação acadêmicos alcançam bons resultados nacional e internacionalmente, os mestrados profissionais (mais focado em técnica e no mercado de trabalho) não seguem o mesmo caminho. Dos seis ofertados pela Ufes, dois obtiveram apenas nota dois na avaliação da Capes.

As piores avaliações são dos mestrados profissionais de Medicina e de Odontologia. Para o pró-reitor de Pós-Graduação da Ufes, Neyval Costa Junior, o problema está relacionado à estrutura dos cursos. Não é porque o mestrado é acadêmico ou profissional, é uma questão da estrutura do curso.

O professor avalia que o principal desafio desses cursos é a captação de recursos. Quando foram desenhados, a ideia era de que eles tivessem vocação de autofinanciamento. O dinheiro tem que vir de parcerias com empresas ou com órgãos públicos. Mas isso não acontece sempre, explica.

Ele afirma que mudanças estão sendo feitas para tentar melhorar essas notas e alinhar os programas aos critérios de avaliação da Capes. Receber nota dois significa que o curso não está bom. Está em ação um programa para avaliar cada um deles. Os que têm nota dois serão alterados.

Segundo o pró-reitor, o único mestrado profissional da Ufes com nota cinco é o de Matemática.

CLASSIFICAÇÃO

CAPES

Nota cinco

Ao todo, 13 programas da Ufes têm nota cinco. Entre eles estão: Astronomia, Biotecnologia, Ciências Fisiológicas, Educação, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, História, Letras, Doenças Infecciosas, Psicologia, Química, Saúde Coletiva e Serviço Social.

Nota quatro

Vinte programas da Ufes tiveram nota quatro, também considerada boa. Dentre eles estão: Psicologia Institucional, Economia, Educação Física, Arquitetura, Física, Administração, Geografia, Ciências Contábeis, Genética e Melhoramento, Informática, Ciências Biológicas, Engenharia Mecânica, Biologia Vegetal, Produção Vegetal, Filosofia, Linguística, Ciências Sociais, Ciências Florestais, Agricultura Tropical e Oceanografia.

INTERNACIONAL

Produção científica

A Ufes ficou em 75º posição dentre as 1.771 instituições ibero-americanas de educação superior (incluindo, além das latino-americanas, as portuguesas e espanholas).