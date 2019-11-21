Ufes sedia mostra para debater pluralidade no mercado de trabalho

Premiação da EcosMostra de 2017, no Auditório da Rede Gazeta Crédito: Divulgação/EcosMostra

Com foco na diversidade e no mercado de trabalho, a edição de 2019 da EcosMostra, premiação anual de universitários dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Cinema e Audiovisual, vai acontecer nesta quinta-feira (21). O tema deste ano é A pluralidade que ocupa o mercado muda o mundo.

O evento, que é realizado pela Empresa de Comunicação Social Junior (Ecos Jr), é famoso entre a comunidade universitária e contou com a inscrição de 179 trabalhos de estudantes para quatro categorias: curta-metragem; fotografia; campanha publicitária e crônica. A Rede Gazeta apoia a iniciativa, e o repórter de Cultura de A Gazeta Gustavo Cheluje é um dos jurados este ano.

A diretora de Produção da empresa júnior, Luyara Vasconcelos, explicou que a escolha do tema deste ano faz parte de um projeto de aproximar a EcosMostra do dia a dia do brasileiro e dos empresários juniores: Queríamos fazer uma reflexão sobre acessibilidade e diversidade. O termo que encontramos que abrange essas e mais outras características é a pluralidade.

Os trabalhos submetidos foram analisados previamente sobre a adequação ao briefing disponibilizado e o respeito aos Diretos Humanos. Após essa etapa, os jurados de cada categoria escolheram os três melhores trabalhos. Os autores de cada projeto escolhido terão cinco minutos para apresentar e defender a sua proposta na cerimônia desta quinta-feira.

O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, afirma que o apoio ao evento se dá em razão de o grupo de comunicação enxergar, na EcosMostra, uma oportunidade de identificar novos talentos e se aproximar da comunidade universitária. "O jornalismo e a comunicação, como um todo, estão em processo de transformação e renovação. A Rede Gazeta tem 91 anos, mas não parou no tempo e nem pode; isso exige de nós diálogo constante com os novos comunicadores, até para aprendermos novas linguagens", citou.