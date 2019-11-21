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Diversidade

Ufes sedia mostra para debater pluralidade no mercado de trabalho

EcosMostra acontece nesta quinta-feira (21) com mais de 170 trabalhos de universitários inscritos neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 12:46

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 12:46

Premiação da EcosMostra de 2017, no Auditório da Rede Gazeta Crédito: Divulgação/EcosMostra
Com foco na diversidade e no mercado de trabalho, a edição de 2019 da EcosMostra, premiação anual de universitários dos cursos de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Cinema e Audiovisual, vai acontecer nesta quinta-feira (21). O tema deste ano é A pluralidade que ocupa o mercado muda o mundo.
O evento, que é realizado pela Empresa de Comunicação Social Junior (Ecos Jr), é famoso entre a comunidade universitária e contou com a inscrição de 179 trabalhos de estudantes para quatro categorias: curta-metragem; fotografia; campanha publicitária e crônica. A Rede Gazeta apoia a iniciativa, e o repórter de Cultura de A Gazeta Gustavo Cheluje é um dos jurados este ano.
A diretora de Produção da empresa júnior, Luyara Vasconcelos, explicou que a escolha do tema deste ano faz parte de um projeto de aproximar a EcosMostra do dia a dia do brasileiro e dos empresários juniores: Queríamos fazer uma reflexão sobre acessibilidade e diversidade. O termo que encontramos que abrange essas e mais outras características é a pluralidade.
Os trabalhos submetidos foram analisados previamente sobre a adequação ao briefing disponibilizado e o respeito aos Diretos Humanos. Após essa etapa, os jurados de cada categoria escolheram os três melhores trabalhos. Os autores de cada projeto escolhido terão cinco minutos para apresentar e defender a sua proposta na cerimônia desta quinta-feira.
O gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, afirma que o apoio ao evento se dá em razão de o grupo de comunicação enxergar, na EcosMostra, uma oportunidade de identificar novos talentos e se aproximar da comunidade universitária. "O jornalismo e a comunicação, como um todo, estão em processo de transformação e renovação. A Rede Gazeta tem 91 anos, mas não parou no tempo e nem pode; isso exige de nós diálogo constante com os novos comunicadores, até para aprendermos novas linguagens", citou.
Durante o evento, que acontece às 19 horas no Cine Metrópolis, na Ufes, estarão sendo arrecadados alimentos não perecíveis e cestas básicas. As doações serão destinadas a portadores do vírus HIV auxiliados pela Associação Gold: Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade, localizada no Centro de Vitória.

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