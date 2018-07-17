Ufes estuda reduzir preço da refeição e voltar com jantar e sobremesa

Em um comunicado enviado a estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a instituição informou que está realizando um estudo que pode alterar valor das refeições no Restaurante Universitário (RU) para quem ganha até três salários mínimos, além de incluir cálculos para a volta da janta e retorno da sobremesa.
Desde o mês de março, o Conselho Universitário da Ufes aumentou o valor da refeição do RU de R$ 1,50 para R$ 5. Em 2017, a instituição já havia reduzido de duas para uma opção de carne e tirou a sobremesa do cardápio.
"A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) comunica a todos que está em andamento um estudo, em articulação com a Pró-Reitoria de Planejamento e o Comitê Gestor do RU, para pensarmos a possibilidade de uma tabela diferenciada de preços das refeições servidas nos nossos Restaurantes Universitários até o limite de R$ 5 reais, para usuários com renda média familiar per capita acima de 1,5 até 3 salários mínimos vigentes, disse o comunicado.
Perfil
O comunicado foi enviado aos alunos não cadastrados no Programa Estudantil (Proaes). A intenção é conhecer a população estudantil dessa faixa de renda. Dessa forma, a equipe pode desenvolver os estudos para fazer as projeções necessárias para um possível escalonamento de preços das refeições.
Ao submeter sua documentação você estará colaborando para uma possível readequação dos serviços ora prestados pelos nossos RUs, dadas as limitações orçamentárias impostas pelo Governo Federal às universidades públicas brasileiras, finaliza comunicado.
Para isso, a universidade pede para que alunos se cadastrem e enviem os documentos comprobatórios após a publicação do edital, que ainda não tem data para sair. Para tanto, em breve, se seu grupo familiar se enquadra nessa faixa de renda e você se alimenta ou deseja se alimentar em um de nossos RUs, lançaremos um edital para que você possa submeter, via online, documentação comprobatória de renda, finaliza.
Ufes
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) da Ufes foi procurada e informou, por meio de nota, que está em fase inicial do estudo e começando um levantamento de dados sobre a comunidade universitária de até três salários mínimos que frequenta ou deseja frequentar os RUs. A instituição se manifestará sobre o assunto logo que o estudo for finalizado e apreciado pelo Conselho Universitário da Ufes, disse. No entanto, não deu prazo para a conclusão.