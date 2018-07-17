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Restaurante Universitário

Ufes estuda reduzir preço da refeição e voltar com jantar e sobremesa

Desde o mês de março, o Conselho Universitário da Ufes aumentou o valor da refeição do RU de R$ 1,50 para R$ 5

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 18:56
Ufes Crédito: Edson Chagas / Arquivo
Em um comunicado enviado a estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a instituição informou que está realizando um estudo que pode alterar valor das refeições no Restaurante Universitário (RU) para quem ganha até três salários mínimos, além de incluir cálculos para a volta da janta e retorno da sobremesa.
Desde o mês de março, o Conselho Universitário da Ufes aumentou o valor da refeição do RU de R$ 1,50 para R$ 5. Em 2017, a instituição já havia reduzido de duas para uma opção de carne e tirou a sobremesa do cardápio.
"A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) comunica a todos que está em andamento um estudo, em articulação com a Pró-Reitoria de Planejamento e o Comitê Gestor do RU, para pensarmos a possibilidade de uma tabela diferenciada de preços das refeições servidas nos nossos Restaurantes Universitários até o limite de R$ 5 reais, para usuários com renda média familiar per capita acima de 1,5 até 3 salários mínimos vigentes, disse o comunicado.
Perfil
O comunicado foi enviado aos alunos não cadastrados no Programa Estudantil (Proaes). A intenção é conhecer a população estudantil dessa faixa de renda. Dessa forma, a equipe pode desenvolver os estudos para fazer as projeções necessárias para um possível escalonamento de preços das refeições.
Ao submeter sua documentação você estará colaborando para uma possível readequação dos serviços ora prestados pelos nossos RUs, dadas as limitações orçamentárias impostas pelo Governo Federal às universidades públicas brasileiras, finaliza comunicado.
Para isso, a universidade pede para que alunos se cadastrem e enviem os documentos comprobatórios após a publicação do edital, que ainda não tem data para sair. Para tanto, em breve, se seu grupo familiar se enquadra nessa faixa de renda e você se alimenta ou deseja se alimentar em um de nossos RUs, lançaremos um edital para que você possa submeter, via online, documentação comprobatória de renda, finaliza.
Ufes
A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) da Ufes foi procurada e informou, por meio de nota, que está em fase inicial do estudo e começando um levantamento de dados sobre a comunidade universitária de até três salários mínimos que frequenta ou deseja frequentar os RUs. A instituição se manifestará sobre o assunto logo que o estudo for finalizado e apreciado pelo Conselho Universitário da Ufes, disse. No entanto, não deu prazo para a conclusão.

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