Home
>
Grande Vitória
>
Ufes ainda não foi comunicada se terá bolsas desbloqueadas pelo MEC

Ufes ainda não foi comunicada se terá bolsas desbloqueadas pelo MEC

Reinaldo Centoducatte disse que não recebeu nenhum aceno oficial do governo federal, reforçou que por enquanto os cortes estão mantidos e fez críticas ao MEC