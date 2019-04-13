Home
Grande Vitória
Turista mineiro morre afogado na Praia do Morro, em Guarapari

O rapaz de 28 anos, identificado com Alisson, havia desparecido no mar e foi resgatado por guarda-vidas. O Corpo de Bombeiros tentou reanimá-lo, mas ele morreu no local