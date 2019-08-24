Começa em setembro

Troca de asfalto por concreto na Avenida Vitória vai durar até um ano

A substituição será apenas na faixa de rolamento da direita em cada um dos dois sentidos, a mais usada por ônibus e outros veículos pesados. Obra inclui construção de ciclovia

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 14:28

Troca de asfalto por concreto na avenida Vitória fica para setembro Crédito: Caíque Verli

Antes prevista para começar em agosto, a troca do asfalto por uma pavimentação de concreto na Avenida Vitória, na capital, vai ficar para setembro. A substituição será em apenas uma faixa em cada um dos dois sentidos, a faixa de rolamento do canto, mais usada por ônibus e outros veículos mais pesados.

As obras devem durar de 10 meses a um ano e incluem também a construção de uma ciclovia no canteiro central da avenida e o recapeamento asfáltico das outras faixas em toda a pista, da entrada da Avenida César Hilal até a região do Colégio Estadual de Vitória, já chegando próximo à Curva do Saldanha. O investimento na obra será de R$ 18 milhões, recursos provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Segundo o secretário executivo da Central de Serviços de Vitória, Weverton Moraes, o atraso de um mês para o começo das intervenções foi devido ao processo licitatório, que teve questionamentos de empresas que não venceram a licitação.

"Nós vamos ter que adiar um pouco porque no certame licitatório teve alguns questionamentos, que são comuns em uma licitação, que já foram respondidos e sanados", explica.

A previsão para que a gente possa dar ordem de serviço é de no máximo 30 dias Weverton Moraes, secretário executivo da Central de Serviços de Vitória •

Além da reabilitação viária, será implantada uma via de ciclovia no canteiro central da Avenida Vitória com guarda-corpo, nova sinalização e urbanismo. A escolha da avenida Vitória para ser a primeira da

cidade a receber o restauro se deve a um estudo que apontou a via como a mais prejudicada pelo grande fluxo de veículos. Já a faixa do canto vai receber o concreto porque é nela onde há um maior impacto por causa da circulação de ônibus e carros mais pesados.

A camada de concreto, de acordo com o secretário executivo da Central de Serviços de Vitória, vai aumentar a durabilidade da pista.

"No que tange à pista de rolamento de concreto, o ganho é maior porque a vida útil do concreto chega a ser três vezes maior. Tem uma baixa manutenção também e aguenta mais os veículos pesados" argumenta.

Troca de asfalto por concreto na avenida Vitória fica para setembro. Motoristas reclamam de desníveis Crédito: Caíque Verli

Na Avenida Vitória, os motoristas relatam alguns problemas. O motorista de aplicativo Cesar Oliveira destaca os desníveis na pista. "Principalmente nessa faixa lateral mesmo, onde circulam os ônibus. Isso precisa ser resolvido para evitar acidentes", pontua.

Durante as obras na avenida Vitória, a equipe de trabalho vai manter liberadas duas faixas de rolamento, além de apontar rotas alternativas para amenizar os problemas no trânsito.

A Prefeitura de Vitória planeja essa troca de asfalto por concreto em outras avenidas da Capital que já apresentaram problemas de buracos e desnível no asfalto, conforme reportagens do Gazeta Online, como a Reta da Penha, na Avenida Beira-Mar e na Avenida Cesar Hilal. No entanto, para essas avenidas, ainda não há previsão de início das intervenções.





