Trilhas para curtir os dias ensolarados na Grande Vitória

Se engana quem pensa que é preciso ir longe da Grande Vitória para vivenciar um cenário encantador de calmaria. Contato com a natureza e paz na mente? Esse conjunto você encontra em belíssimas trilhas para serem desbravadas na região.
O guia de turismo Eddy Barbosa, com experiência de 15 anos em trilhas, orienta a levar um kit básico de sobrevivência: repelente, água e lanches leves. E não há como esquecer das roupas confortáveis. "Indicamos calça legging, bota ou tênis confortáveis, além de camisa de manga longa."
O guia Marcelo Junior orienta, também, que a pessoa que não está acostumada a exercícios físicos faça uma caminhada de 30 minutos todos os dias, para uma melhor preparação. Feito isso, basta seguir para o passeio.
Para quem quer uma aventura rápida conhecendo diversos locais, a travessia da Gruta da Onça, na Capital, é a ideal, com percurso de 15 km. A partir de lá, o visitante passa pela Pedra do Urubu e pelo Morro do Vigia. Ambos proporcionam a contemplação de um visual incrível da Baía de Vitória e mostram contraste com o dia a dia da Capital.
Na trilha, os aventureiros também passam pelo Parque da Fonte Grande, com um mirante para observar a cidade, e terminam o passeio na Pedra Dos Olhos, em Fradinhos.
Já na Serra, o grande destaque é o Mestre Álvaro, com caminho total de 18 km. A trilheira Waleska Ferreira Ramos tem um carinho especial pelo local. "Me remete à minha infância. Minha família tem propriedade aqui e eu andava muito pelas cachoeiras e me embrenhava na mata", relembra. Com o calorão que anda fazendo, imagine dar um mergulho em uma cachoeira após uma longa caminhada? É o que proporciona o Mestre Álvaro.
Além do misto de tranquilidade e adrenalina que uma trilha proporciona, há outro ponto positivo: fazer amizades. O jeito mais fácil de conhecer pessoas e entrar em grupos é por meio de caminhadas. "Após participar de uma caminhada, me apaixonei. Com o grupo, você vai para lugares que nunca imaginou, e muitas vezes são perto da Grande Vitória. São paisagens que, de carro, você não vê", conta a auxiliar jurídico Elenice Pereira da Silva.
CUIDADOS
O tenente-coronel Carlos Wagner Borges alerta que, na hora de se aventurar em uma trilha, é preciso sempre ter um guia. "Jamais saia de perto do seu grupo, nem permita que um integrante fique para trás. O caminho tem que ser feito com base no que tem menor preparo físico". Outra importante orientação é deixar um celular carregado reserva, para, se preciso, pedir ajuda.
"Informe alguém da família que irá fazer trilha no local e o horário previsto de retorno", acrescenta.
Se perdeu na trilha ou houve algum imprevisto? Vá para a área descampada para que seja visto em caso de sobrevoo aéreo. Caso haja estrada, é bom que fique próximo dela, para facilitar a busca por quadriciclos e veículos. O tenente-coronel diz, ainda, que é necessário tentar manter a calma, utilizar o telefone acionar o serviço de resgate no número 191.
AS OPÇÕES
Fundão
Goiapaba-Açu
Com total de 7 km, a trilha de Goiapaba-Açu tem sido bem procurada pelos aventureiros. De fácil acesos, o percurso contempla cafezais, Mata Atlântica preservada e cachoeiras. Metade da trilha pode ser feita de carro. Endereço: Rua São José, Fundão.
Serra
Mestre Álvaro
De vários ângulos da Grande Vitória conseguimos avistar o imponente Mestre Álvaro. O acesso se dá por quatro entradas: Serra Sede, Pitanga, Furnas e Guaranhus. A trilha, que contempla animais, nascentes e cachoeiras, tem percurso total de 18 km. Endereço: Avenida Dido Fontes, 255, Jardim Tropical - Serra.
Vitória
Gruta da Onça
Uma das travessias mais interessantes da Capital. Com um total de 15 km, o visitante percorre a Gruta da Onça, no Centro de Vitória, passando pela Pedra do Urubu e, depois, pelo Morro do Vigia. No percurso, os aventureiros também passam pelo Parque da Fonte Grande. Lá, há um mirante com uma linda vista para Vitória. O destino final da trilha? A Pedra dos Olhos, em Fradinhos. Endereço: Rua Barão de Monjardim - Centro, Vitória.
Vila Velha
Morro do Moreno
Dois caminhos levam à vista maravilhosa do Morro do Moreno: pela estrada e por dentro da mata. O primeiro é de fácil acesso e leva, aproximadamente, 30 minutos. Já pelo segundo, o nível de dificuldade já é maior, por haver raízes, e é possível realizá-lo de bicicleta. Endereço: 1056, R. Xavantes, 262 - Praia da Costa, Vila Velha.
Cariacica
Pedra do Moxuara
A trilha pelo Moxuara é resumida em: percurso encantador e topo da montanha maravilhoso. Para quem quer superar limites, é indicada, pois - além de pedras - tem o grau de dificuldade razoável. Spoiler: vale a pena o esforço! Endereço: Cariacica Sede, Cariacica.
Viana x Santa Isabel
Caminhar pelos trilhos. É isso que proporciona a aventura que parte de da Estação de Viana e termina em Santa Isabel, distrito de Domingos Martins. São 25 km de belezas naturais. Endereço: R. Cel. Viêira Pímentel, 118-186 - Centro, Viana.
Guarapari
Parque Paulo César Vinha
A trilha no parque é monitorada, com guias explicando a história do local e da flora e da fauna brasileira. O passeio é realizado em meio à restinga. Endereço: Rodovia ES-060, Km 37,5, s/n - Setiba, Guarapari.