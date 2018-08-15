Três anos depois famílias ainda sofrem com impacto da lama em LInhares

Joelson mora às margens do Rio Pequeno e ainda não sabe se sairá de casa. Na foto, o canal feito entre a barragem da Lagoa Juparanã e o rio. Crédito: Tiago Queiroz Curty

Três anos após a tragédia do rompimento de uma barragem da Samarco na cidade mineira de Mariana, a população capixaba ainda sofre com os impactos da lama de rejeitos de minério que desceu o Rio Doce. Agora, o problema atinge 48 famílias que vivem às margens do Rio Pequeno, em Linhares, e que precisam deixar suas casas.

O motivo são os riscos de rompimento da barragem feita no Rio Pequeno. Ela foi construída em 2015, por decisão da Justiça estadual, para evitar a co

ntaminação da Lagoa Juparanã pela lama. O contato entre ela e o Rio Doce se dá pelo Rio Pequeno.

Os períodos de chuva que se seguiram à sua construção não foram significativos, mas a situação mudou desde o final do ano passado, com maiores índices pluviométricos.

O barramento, como explica Sérgio Kuroda, gerente de território da Fundação Renova (mantida por Samarco, Vale e BHP), foi feito, de forma provisória, sem canal extravasor ou comportas, apenas uma barreira. No período de estiagem não houve problemas, mas em 2017, houve um grande volume de chuvas na região e no Rio São José, de onde o Rio Pequeno é afluente.

Desde então, alagamentos começaram a surgir no entorno da lagoa e, no início deste ano, por decisão da Justiça, foi autorizada a construção de um canal para retirar a água retida numa vazão de 17 mil litros/segundo, mas não foi o suficiente.

A preocupação agora é com a chegada do período de chuvas, de setembro deste ano a março de 2019. Se houver um volume maior há a possibilidade, considerada remota pelos técnicos, de a barragem se romper.

Segundo Antonio Carlos dos Santos, coordenador de Proteção da Defesa Civil de Linhares, até ontem o nível da lagoa estava um metro abaixo do barramento. Segundo os técnicos da Renova, seria preciso a água ultrapassar em um metro a barragem para causar o rompimento, explica, lembrando que para que isso aconteça o nível teria que subir em dois metros. O que é muito difícil, mas quando se trata de risco à vida humana, o melhor é prevenir, se referindo à retirada dos moradores.

O avanço da água sobre a barragem causaria a sua destruição. O volume de água que desceria pelo Rio Pequeno poderia promover estragos nas casas às suas margens. Já iniciamos uma obra para aumentar o escoamento da água por um canal, mas se vier chuva forte pode passar por cima do barramento e desestabilizá-lo, diz Kuroda.

Por conta disso, enquanto as obras são feitas, as 48 famílias terão que deixar a região no período chuvoso. Na segunda-feira, a Renova fez uma reunião com essas pessoas para informar a necessidade. A comerciante Adalgiza Alves aceitou deixar sua casa, às margens do Rio Pequeno, neste período. Vou sair só no tempo do período de chuva, mas depois espero voltar para a minha casa.

Já Maria José Santos Neres, que vive na região e cuida do sogros acamados, reclama do transtorno. Dizem que precisamos sair de casa e os mais prejudicados são meus sogros, que já são idosos.

OBRAS

Para garantir a estabilidade da barragem e evitar que a água passe por cima dela, será ampliada a cota de vazão do canal de 17 mil para 100 mil litros/segundo. Vamos ainda fortalecer a lateral para evitar erosão e fazer um rebaixamento do canal, dentre outras obras, explica Kuroda, destacando que a principal delas, a abertura do canal, será feita entre os dias 4 e 7 de setembro.