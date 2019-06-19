Home
Trecho da BR 101 e BR 262 parcialmente interditado para obras em Viana

Segundo a Eco101, durante o período da obra - que acontece neste fim de semana - o trânsito na região terá pequenas interdições de 15 minutos