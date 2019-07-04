Obras

Trânsito na Rodovia do Contorno muda para construção de passarela

A estrutura será implantada na BR 101, próximo ao bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O serviço começa a partir das 21h desta quinta-feira (04) com previsão de término na manhã de sexta (05)

Publicado em 4 de julho de 2019 às 20:25 - Atualizado há 6 anos

A Rodovia do Contorno, em Cariacica, sofrerá mudanças no trânsito a partir das 21h desta quinta-feira (04). A medida é necessária para a implantação da estrutura que dará origem à uma passarela no quilômetro 286,1 da BR 101, próximo ao bairro Nova Rosa da Penha. O serviço será divido em duas fases e está previsto para terminar na manhã de sexta-feira (05).

Na primeira fase, equipes da Eco101 - concessionária que administra a via -, montarão a estrutura de passagem de pedestres. Por isso, haverá estreitamento de pista na via principal norte (sentido Serra) e sul (sentido Viana) e o fluxo de veículos será desviado para o acostamento.

Alterações no trânsito de Viana Crédito: Divulgação | Eco101

Já na segunda fase, o trecho será totalmente interditado, por aproximadamente duas horas, para levantar a estrutura e encaixar nos pilares.

Alterações no trânsito de Viana Crédito: Divulgação | Eco101

Em casos de chuva e ventos fortes, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A concessionária orienta que os motoristas sigam com atenção pelo local.

A OBRA

A obra prevê a construção de oito passarelas de pedestres ao longo da Rodovia do Contorno - Nova Carapina, Nova Rosa da Penha, Vila Capixaba, Flexal, Bubu, Vila Independência e Mucuri. Estima-se que as estruturas estejam prontas em até 120 dias.

