Trânsito interditado para passagem de blocos pós-carnaval em Vitória

Bloco Kustelão arrasta foliões pela Avenida Norte Sul, em Vitória, neste sábado (17) Crédito: Siumara Gonçalves

Os motoristas devem ficar atentos para as interdições na Avenida Norte Sul, no bairro Jardim Camburi e ruas próximas ao Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto na tarde deste sábado (17). O motivo do interrompimento do trânsito nas vias é aglomeração de foliões que participam de blocos pós-carnaval.

Na avenida Norte Sul, em Jardim Camburi, a Guarda Municipal de Trânsito de Vitória acompanha a passagem do bloco Kustelão que começou às 13h30 com previsão de de liberação ás 19h30. A Guarda informou que a dispersão dos foliões vai acontecer na altura do antigo hotel Canto do Sol, na Praia de Camburi. O trânsito foi desviado para dentro do bairro. A Polícia Militar também acompanha.

No Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto o movimento é grande de foliões que acompanham o bloco Encontro das Sereias que começou às 16h30. Segundo a Guarda Municipal, a realização do bloco não foi informada antecipadamente à prefeitura e que por isso, a princípio não foi planejado nenhuma interdição. Entretanto, a Guarda Municipal informou ainda que a rua Joaquim Lírio, próxima ao local pode ser interditada momentaneamente dependendo da aglomeração de pessoas.

OBRAS

Duas faixas das da Avenida Saturnino de Brito, sentido Camburi x Centro foi interditada na altura da Praça dos Namorados. No local acontece uma obra da Petrobras.

INTERDIÇÕES:

Avenida Norte e Sul - Jardim Camburi

Previsão para liberação, às 19h30. O trânsito está sendo desviado para dentro do bairro.

Rua Joaquim Lírio - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto

Rua pode ser interditada a qualquer momento dependendo da aglomeração de pessoas